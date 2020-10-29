"Yılın ahisi" seçilen 42 yıllık tandır ustası mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor

AA

Tandır ustası 52 yaşındaki Recai Purutoğlu, geçmişte insanların günlük yaşamında önemli yeri olan ancak günümüzde kullanımı azalan tandır yapımını, çocukken babasının yanında çalışmaya başlayarak öğrendi.

Babasının vasiyeti üzerine mesleği sürdüren Purutoğu, Kadızade Mahallesi'nde dedesinden kalan, eviyle iç içe olan mütevazi atölyesinde geleneksel usullerle yaptığı tandırları, Türkiye'deki bazı illerin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

Mesleğini 42 yıldır ilk günkü istekle yürüten Purutoğlu, bu yıl İl Ahilik Kutlama Komitesi kararıyla Bayburt'ta, ardından Türkiye'de "yılın ahisi" seçildi.

Kırşehir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın da katıldığı kutlamalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için gidemeyen Purutoğlu'na hediyeleri, iş yerinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Purutoğlu, AA muhabirine, yılın ahisi seçilmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirterek, "Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, Kırşehir Valimize saygılarımı sunuyorum. Hanımefendi bizi gönderdiği yazıyla önemli şekilde takdir etmiş. Buradan o yazı için de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ahiliğin başlangıcının kardeşlik, yolunun irfan, felsefesinin ise mükemmeliyetçilik olduğunu vurgulayan Purutoğlu, bu müessesenin devam ettirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Purutoğlu, dedelerinden kalan atölyenin yüzlerce yıldır varlığını sürdürdüğünü ve mesleğin dededen toruna kuşaktan kuşağa aktarıldığını kaydederek, "Biz bu mesleği maziden atiye ulaştırabilirsek o ahilik ödülüne de işte o zaman layık olacağız. Burası yaklaşık 850 yıldır ayakta olan bir müessese. Kaç kuşak biz bilmiyoruz. O günden bugüne benim dedelerim bunu devam ettirmiş. Son temsilcisi de benim." diye konuştu.

- "Baba vasiyetini yerine getiriyorum"

Mesleğinin bazı aşamalarında eşi ve oğlunun kendisine yardımcı olduğunu anlatan Purutoğlu, "Ben baba vasiyetini yerine getiriyorum. İnşallah bu mesleği maziden atiye ulaştırırsak dünyanın en mutlu insanı olacağız. Bu meslek bizimle beraber vefat etmesin, biz yaşatalım bunu. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Burada 17-18 saat çalışmaktayım." ifadesini kullandı.

Mesleği yeniden canlandırarak tandırın yanı sıra çanak, çömlek gibi ürünler de yapmak istediğini dile getiren Purutoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer burayı onarımdan geçirebilirsek ben bunu Bayburt'ta çok ileri boyutlara taşımayı düşünüyorum. İnşallah çanağı, çömleği farklı boyutta yapacağız. Biraz da makineleşmeye gideceğiz. El yapımı farkı olacak. Makineyle yaptığımız farklı olacak. Yerimiz olsa hemen 4-5 kişiyi istihdam edeceğiz. Mesela fırın tuğlası imal etmek istiyorum. Şu anda günümüzde süs için kullanılan tuğlalara dönüş var. Onları da imal etmek istiyorum. Bu iş tek başına yapılacak bir iş değil."

Çeşitli aşamalardan geçirilerek tamamen geleneksel yöntemlerle ve el emeğiyle yapılan bir tandırın 4 ila 6 günde tamamlanabildiğini aktaran Purutoğlu, tandır ücretinin ise boyutuna göre 300 ile 700 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.