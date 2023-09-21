"Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasını kazananlar açıklandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da Greewich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda fotoğrafçının katıldığı yarışmadaki eserler, evrenin büyüleyici derinliğini gözler önüne seriyor. İşte "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" kazananları.
11. SİYAH EKO - JOHN WHİTE
Görüntü İnovasyonu konusunda kazanan fotoğraf olan "Siyah Eko" John White tarafından çekildi. NASA'nın Chandra Sonifikasyon Projesi'nden ses kaynağı materyali alan White, Kahraman (Perseus) Galaksi Kümesinin merkezindeki kara deliğin sesini görsel olarak yakaladı.
Kara deliğin sesi, White'ın alt kısmı karartılmış ve daha sonra 3mm suyla doldurulmuş bir petri kabı taktığı hoparlör aracılığı ile çalındı.
White, karanlık bir odada bir makro lens ve ışık halkası kullanarak sıvıda oluşan çeşitli ses dalgalarının seviyelerinin görüntüsünü yakaladı.
10. KOŞAN TAVUK BULUTSUSU - RUNWEİ XU VE BİNYU WANG
Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde ödül alan "Koşan Tavuk Bulutlususu" Runwei Xu ve Binyu Wang tarafından çekildi. Centaurus (Erboğa) takımyıldızında bulunan "Koşan Tavuk Bulutsusu IC 2944"ün fotoğrafını yakalamayı başardılar.
Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı ödülü 16 yaşın altındaki kişilere veriliyor. 4.000'den fazla başvuru arasından seçilen fotoğraf çarpıcı derecede güzel olarak nitelendirildi.
9. IŞIK TARAFINFAN KÖR EDİLEN - AARON WİLHELM
Sir Patrick Moore kategorisinde ödül alan "Sh2-132: Işık Tarafından Kör Edilen" Aaron Wilhelm tarafından çekildi. SH2-132 Aslan Bulutsusu, Cepheus ve Lacerta takımyıldızılarının sınırına yakın bir yerde yer alıyor ve çok derin uzay yapıları içeriyor.
Wilhelm'ın fotoğrafı 70 saatlik veri içeriyor ve gazların zengin etkileşimi her bakıldığında farklı bir şeyin fark edilmesini sağlıyor.
8. YY HYA YILDIZININ ÇEVRESİNDEKİ YENİ GALAKTİK BULUTSU SINIFI - MARCEL DRECHSLER
Yıldızlar ve Bulutsular kategorisinde ödül alan "YY Hya Yıldızının Çevresindeki Yeni Galaktik Bulutsu Sınıfı" Marcel Drechsler tarafından çekildi. Jüri üyelerinin favorilerinden birisi olan fotoğraf bir çift yıldızın bilinmeyen bir galaktik bulutsuyu içerisinde keşfedilmesinden oluşuyor.
7. VİKAS CHANDER'IN YAZDIĞI ZEİLA - VİKAS CHANDER
İnsan ve Uzay kategorisinde ödül alan fotoğraf "Vikas Chander'ın Yazdığı Zeila" Vikas Chander tarafından çekildi. Nambiya'nın Atlantik'e bakan kıyılarının en kuzeyindeki kısmı dünyanın en tehlikeli kıyı şeritlerinden birisidir ve İskelet Sahili adı verilmektedir.
Fotoğraftaki gemi Zeila, 25 Ağustos 2008'de karaya oturdu ve hala sağlam bir şekilde duruyor. Vikas Chander tarafından çekilen bu fotoğraf enkazın üzerinde oluşan gökyüzündeki farklı yıldız türlerinin renklerini gösteriyor.
6. GÜNEŞ IŞININDA ASKIYA ALINDI - TOM WİLLİAMS
Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Asteroidler kategorisinde ödül alan fotoğraf "Güneş Işınında Askıya Alındı" Tom Williams tarafından çekildi.
5. FIRÇA DARBESİ - MONİKA DEVİAT
Kuzey Işıkları kategorisinde ödül alan fotoğraf "Fırça Darbesi" Monika Deviat tarafından çekildi.
4. MARS SETİ - ETHAN CHAPPEL
Ayımız kategorisindeki ödül alan fotoğraf "Mars Seti" Ethan Chappel tarafından çekildi. 8 Aralık 2022'de Mars'ta gerçekleşen örtülmeyi gösteren bu görüntü ABD'nin Teksas eyaletinin Cibolo şehrinde yakalandı.
Örtülme sırasında Ay'ın Mars gezegeninin önüne geçmesi, fotoğrafçının her iki nesneyi bir arada yakalamasına olanak sağladı.
3. GÜNEŞ SORUSU - EDUARDO SCHABERGER POUPEAU
Güneşimiz kategorisinde ödül alan fotoğraf "Güneş Sorusu" Eduardo Scharberger Poupeau tarafından çekildi. Güneş'in bu fotoğrafı Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rafaela şehrinde çekildi.
Fotoğraf soru işareti şekilndeki devasa bir Güneş filamentini gösteriyor.
2. BÜYÜK KOZMİK HAVAİ FİŞEK - ANGEL AN
Gökyüzü Resmi kategorisinde ödül alan fotoğraf "Büyük Kozmik Havai Fişek" Angel An tarafından çekildi. Spritelar, havai fişek görüntüsünü andıran son derece nadir bir atmosferik ışıldamadır. Angel An bu görüntüyü Tibet'teki Puma Yumco Gölü'ndeki Himalaya dağlarının en üst sırtında yakaladı.
1. ANDROMEDA, BEKLENMEDİK - MARCEL DRECHSLER
Yarışmayı kazanan fotoğraf "Andromeda, Beklenmedik" Marcel Drechsler tarafından çekildi. Birinci olan bu esere "Andromeda, Beklenmedik" denmesinin nedeni ise fotoğrafın sol alt kısmındaki puslu mavi buluttan kaynaklanıyor.
Sağ tarafta gözüken Andromeda galaksisi en çok fotoğrafı çekilen derin uzay obejelerinden birisi. Drechsler ve ekibinin çektiği bu fotoğrafta ise Andromeda galaksininin hiç görülmemiş bir özelliği resmedildi.
Bilim insanları solda görülen dev gaz bulutu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.
Kaynak: ROYAL MUSEUMS GREENWICH, BBC