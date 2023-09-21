White, karanlık bir odada bir makro lens ve ışık halkası kullanarak sıvıda oluşan çeşitli ses dalgalarının seviyelerinin görüntüsünü yakaladı.

Kara deliğin sesi, White'ın alt kısmı karartılmış ve daha sonra 3mm suyla doldurulmuş bir petri kabı taktığı hoparlör aracılığı ile çalındı.

Görüntü İnovasyonu konusunda kazanan fotoğraf olan "Siyah Eko" John White tarafından çekildi. NASA'nın Chandra Sonifikasyon Projesi'nden ses kaynağı materyali alan White, Kahraman (Perseus) Galaksi Kümesinin merkezindeki kara deliğin sesini görsel olarak yakaladı.

Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde ödül alan "Koşan Tavuk Bulutlususu" Runwei Xu ve Binyu Wang tarafından çekildi. Centaurus (Erboğa) takımyıldızında bulunan "Koşan Tavuk Bulutsusu IC 2944"ün fotoğrafını yakalamayı başardılar.

3 Şurada Paylaş!









9. IŞIK TARAFINFAN KÖR EDİLEN - AARON WİLHELM

Sir Patrick Moore kategorisinde ödül alan "Sh2-132: Işık Tarafından Kör Edilen" Aaron Wilhelm tarafından çekildi. SH2-132 Aslan Bulutsusu, Cepheus ve Lacerta takımyıldızılarının sınırına yakın bir yerde yer alıyor ve çok derin uzay yapıları içeriyor.

Wilhelm'ın fotoğrafı 70 saatlik veri içeriyor ve gazların zengin etkileşimi her bakıldığında farklı bir şeyin fark edilmesini sağlıyor.