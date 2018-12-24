Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimi, pazarda beklenen canlılığı yarattı. Yaklaşık 2 aydır devam eden uygulama, fiyatların önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Yılın bitmesine 1 hafta kala ise, ellerindeki stokları eritmek isteyen otomobil markaları kampanyalara hız verdi. Şimdi gelin, yılın son kampanyalarına birlikte bakalım.
Alfa Romeo
Alfa Romeo, kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın son kampanyasını hayata geçirdi. Aralık ayı kampanyası kapsamında 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1.6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip Giulietta Progression, 139 bin 900 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Giulietta yarısı peşin, geri kalan yarısı 2 bin 780 TL aylık taksitle ya da 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Alfa Romeo’nun SUV temsilcisi Stelvio'da ise Aralık ayına özel olarak yüzde 10 indirim ve 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
BMW
BMW’nin Aralık ayı kampanyasında BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé için yüzde 15 ÖTV indirimine ek olarak 190 bin TL peşin ödeme yapılması durumunda, peşinat ile anahtar teslim fiyat arasındaki bedel için 0 faiz ile 6 ay sonra ödemeli ya da aynı tutar için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı tanınıyor.
Markanın orta üst segment sedanı 5 Serisi'nde ise 25 bin TL’lik peşin alım indirimi ve ay boyunca 200 bin TL’lik kredi kullanımlarında 18 ay için yüzde 0 faiz kredi ya da aynı tutarı 6 ay sonra ödeme seçeneği sunuluyor.
BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé otomobiller için de 100 bin TL’ye 12 ay 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
BMW X1, 273 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 0 faiz kredi ve 6 ay sonra ödeme ile satın alınabilirken, BMW X2'de 100 bin TL için 12 aya yüzde 0 faizli kredi opsiyonu sunuluyor.
Citroen
Citroën'de, Aralık ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz seçeneği sunan markalar arasında bulunuyor.
Markanın C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz sunuluyor. C4 Picasso modellerinde de 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği var.
Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı KDV indirimi ve hurda teşviki ile birlikte 68 bin 348 TL’den başlarken, Berlingo Combi’nin fiyatı ÖTV indirimiyle 87 bin TL’den, hurda teşviki ile birlikte 83 bin 535 TL’den başlıyor.
Yeni Citroën C4 Cactus’ün fiyatı ÖTV indirimiyle 119 bin TL’den, hurda teşviki ile birlikte 111 bin TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı ÖTV indirimiyle 157 bin TL’den, hurda teşviki ile birlikte 154 bin TL’den başlıyor.
Jumpy Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 106 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 102 bin 15 TL oluyor. Jumpy Space’in fiyatı ise ÖTV indirimiyle 140 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 134 bin 390 TL oluyor.
Jumpy Space Tourer’ın fiyatı da ÖTV indirimiyle 148 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 142 bin 68 TL'ye düşüyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 107 bin TL’den başlarken hurda teşviki ile birlikte 102 bin 977 TL’den başlıyor.
Dacia
Dacia, Aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Duster modelinde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz bulunuyor. 50 bin TL'ye kadar kredi kullanacak tüketicilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0.99 faiz oranı sunuluyor.
Daha fazla kredi ve vade taleplerinde de maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı yer alıyor. Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81 bin 900, Logan MCV 76 bin 900 TL, Dokker 62 bin 500 TL, Lodgy ise 92 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Fiat
Fiat Egea Sedan, yılsonuna kadar geçerli kampanya kapsamında 61 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Fiat Egea Ailesi’nin tüm modelleri 36 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.
Jeep
Jeep, Adventure Days özelinde devreye aldığı kampanyasında, Aralık ayında, Renegade ve Compass modellerini 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkardı.
Jeep Compass modeli ise 1.4 litrelik 170 beygir güç üreten motoru ile birlikte sunduğu 9 ileri otomatik şanzıman ve 4 tekerden çekiş sistemine sahip Limited versiyonunda 45 bin TL indirim sunuyor.
Kampanya kapsamında 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet II turbo dizel motorlu, çift kavrama otomatik şanzımana sahip Jeep Renegade 149 bin 900 TL satış fiyatı ile sunuluyor.
Mitsubishi
Temsa Motorlu Araçlar, yıl sonuna özel yeni kampanyasıyla Mitsubishi Motors’un coupe SUV otomobili Eclipse Cross’u satın alacaklara 50 bin TL’ye varan indirim sunuyor.
Kampanya kapsamında, markanın pick-up'ı L200 alacaklar ise yüzde 1 KDV’ye ek 10 bin TL’ye varan indirimden yararlanabiliyor.
Nissan
Nissan, Kasım ayında başlayan ve yılsonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini, Qashqai ve Navara modellerinde sıfır faiz sunmaya devam ediyor. Qashqai’de 40 bin, Navara’da ise 50 bin TL'ye varan indirimer bulunuyor. Japon marka, 70 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade seçeneği sunuyor.
Kampanya kapsamında Qashqai 134 bin 940 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Skypack donanım paketine sahip Qashqai’ler Aralık ayı boyunca 40 bin TL’ye yüzde 0 faiz 12 ay vadeli finansman seçeneği sunuyor.
Markanın bir diğer SUV modeli X-Trail ise ÖTV indirimiyle birlikte yıl sonuna kadar 188 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Juke modeli de 87 bin 540 TL’den bayilerde yerini almış durumda.
Nissan'ın küçük hatchback modeli Micra'lar da, hurda teşvikiyle birlikte 76 bin 320 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Nissan’ın pick-up’ı Navara da, Aralık ayı boyunca KDV indirimiyle 107 bin 950 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 bin TL’ye varan indirim ve 70 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz sunuyor.
Renault
Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor.
Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.
En fazla 50 bin TL kredi kullanacak olanlara ise, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor.
Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için ise Renault, maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı sunuyor.
Ayrıca Renault modellerinin bazı versiyonlarında da peşin alımlarda ve en çok 200 bin TL 48 ay vadeli kredi kullanacak müşterilere özel 60 bin TL’ye varan indirim sunuluyor.
Clio 1.5 dCi EDC 90 bg Icon'da 20 bin TL ve Captur 0.9 TCe 90 bg Touch'da 25 bin TL indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 13 bin TL, Megane Sedan 1.5 dCi 110bg Icon versiyonunda 30 bin TL indirim söz konusu.
Markanın SUV modeli Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda 40 bin TL, Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130bg versiyonunda ise 60 bin TL indirim mevcut.
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