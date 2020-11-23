AA

Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl Ankara'da ağırladığı "Yılın Çalıkuşları", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkente gelemeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü buruk geçirmemesi için 81 ilden seçilen öğretmenlerle yarın 11.00-12.00 saatlerinde, çevrim içi ortamda bir araya gelecek.

Her yıl olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu komisyon, bu yıl da Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerince seçilen proje ve başarı hikayelerini inceledi.

Öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, projeler geliştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandıran, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklarını ortaya koyan öğretmenler arasından "eğitimde fark yaratan 81 öğretmen" belirlendi.

Türkiye genelinde belirlenen eğitim neferleri arasında, çalıştığı okula akıl ve zeka oyunları atölyesinden modern kütüphane yaptırana, dezavantajlı kadın ve çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirenden kurduğu tiyatrodan elden edilen gelirle okula ve öğrencilere katkı sağlayana, ulusal yarışmalarda öğrencilerine derece kazandırandan ilkokuldan mezun ettiği halde başarılı liselere yerleşmesi için öğrencilerine destek olmayı sürdürene kadar birçok fedakar öğretmen yer alıyor.

Yılın "çalıkuşu" seçilen öğretmenlerden bazılarının hikayesi şöyle:

"Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kadir Kaplan, uluslararası dergilerde Türkçe eğitimi özelinde, alana doğrudan katkı sağlayacak 14 makale yayımladı. Çalıştığı okula kütüphane, akıl ve zeka oyunları atölyesi açılmasına katkı sunarak çocukların, derslerini eğlenceli şekilde öğrenmelerini sağlayan Kaplan, öğretmenliğin yanı sıra akademik çalışmalarını da yürüterek hem kurum personeline hem de öğrencilere rol model oldu.

Balıkesir-Bigadiç Dörteylül Ortaokulu Müdürü Hasan Şayık, Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Şimdi Okuma Zamanı Projesi ile dezavantajlı gruplara modern kütüphane ve okuma alanları kazandırılmasına katkı sundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Kültür ve Sanatla Gülümse Hayata Projesi ile okulun öğrencilerine ebru atölyesi, müzik ritim atölyesi gibi sosyal etkinlik alanları yapılması için çalışan Şayık, Kitap Okuyan Nesiller Projesi ile okumayı eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin 5,5 olan yıllık kitap okuma ortalamasının 15'e çıkmasını sağladı.

Hatay-Dörtyol Makbule Hanım Anaokulu Müdür Yardımcısı Ayten Bozkan ise dezavantajlı kadın ve çocukların topluma kazandırılmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı ilinde başarı belgesine layık görüldü.

2020 yılında Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen, Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışmasında Dörtyol ilçe birincisi seçilen Bozkan, Türk Kızılay yararına yaptığı gönüllü çalışmalardan dolayı sırasıyla bronz, gümüş, altın madalyalar ve plaketle ödüllendirildi.

- Hayvan sevgisi aşılamaya çalıştı

Karaman Mehmet Çavaş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mustafa Kaya da öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yoğun bir şekilde katılmasını sağladı.

Kaya, Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği süreçte 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını uzaktan da olsa gerçekleştirerek, öğrencilerinin bayramlarını buruk da olsa kutladı.

Öğrencilerine hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacı ile Karaman Hayvan Barınağını gezdiren ve kış mevsiminde sokak hayvanlarına yiyecek bıraktıran Kaya, öğrencilerin, bilgisayar programlama kavramları ile dijital vatandaşlığı keşfetmesi ve etkileşimli oyunlar geliştirmesi için çeşitli kurslar içeren "Code Org" kursları ile ilgili eğitimler aldı.

Kaya, sınıf içi etkinliklerde çeşitli proje faaliyetlerinde öğrencilerinin birçok "web2" aracını öğrenmesini ve başarıyla uygulamasını sağladı.

- Tiyatrodan elde edilen gelir öğrencilere

Kastamonu TOKİ İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Fatih Acar da daha önce görev yaptığı Harran Cumhuriyet İlkokulunda Curcuna Tiyatro Grubu'nu kurdu, oradan elden edilen gelirle okula ve öğrencilere katkı yaptı.

Kastamonu'da, Somalili öğrencilere Türkçe öğretiminde görev alan Acar, çok sayıda makale de yayımladı.

Kayseri Melikgazi Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu Biyololoji Öğretmeni Özcan Elzem Şengül de TÜBİTAK projelerinde öğrencilerinin bölge ve Türkiye dereceleri almasını sağladı. Şengül'ün öğrencilerinin, robotik yarışmasında 3 farklı alanda birinciliği bulunuyor.

Gaziantep geleneksel evlerindeki motiflerin çizimlerinden kitap basılmasını sağlayarak 3 bin öğrenciye ücretsiz dağıtan Şengül, Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde özel alt sınıflarla ilgili çalışmalar da yürüttü.

- Engellilere tekerlekli sandalye için kampanya düzenledi

Mardin-Artuklu Abdulkadir Tutaşı İlkokulu Okul Müdürü İhsan Homan da Lösemili çocuklar yararına geliri LÖSEV'e bağışlanan oyuncak fuarında görev aldı.

Her yıl Kızılay Haftası'nda "İyilik Kanımızda Var Projesi" ile veliler arası kan bağışı kampanyası ile "Her Kapak Bir Adım Projesi" ile tekerlekli sandalye alınması için mavi kapak toplama kampanyası düzenleyen Homan, "Çevreci Lider Projesi" ile velilerden ve öğrencilerden evlerinde olan atık pilleri okula getirmelerini isteyerek, öğrencilerinin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladı.

Osmaniye Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İzzet Irmak ise Kovid-19 salgını başlayınca internet üzerinden, dersine girmediği sınıflar da dahil öğrencilere canlı ders vermeye başladı.

Ev ziyaretleri yaparak öğrencilerine rehberlik ve moral takviyesi yapan Irmak, YouTube üzerinden öğrencilere rehberlik ve ders videoları yayınladı.

Irmak, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda sosyal medya üzerinden uzman kişilerle canlı sohbet yayınları yaparak, öğrencilerini bilgilendirdi ve hoş zaman geçirmeleri için çalıştı.

Siirt Mehmetçik İlkokulu sınıf Öğretmeni Nevzat Tılmaz da ilkokulda mezun ettiği öğrencilerin peşini bırakmayarak birebir takibi sayesinde, 23 öğrencisinin fen lisesi, 10 öğrencisinin de Anadolu lisesi kazanmasını sağladı. İl geneli yapılan etkinlik ve soru hazırlama ekibinde görev alan Tılmaz, okulda yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinde aktif görev aldı.

Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tekin Kaya da öğrencilere şiir sevgisi aşılamak için çalışmalar yürüttü.

15 Temmuz Öğretmenler Arası Şiir Yarışması'nda Antalya birincisi olan Kaya, daha sonraki görev yeri Konya'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir Yarışması'nda birinci sırada yer aldı.