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Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı

18.11.2018 - 06:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Her yıl, dünyanın birçok yerinden sanatçının katıldığı Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2018) yarışmasının sonuçları açıklandı. İşte yılın en iyi doğa fotoğrafları...

  • 1 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    1 | 53

    Her yıl düzenlenen ve binlerce fotoğrafçının yarıştığı Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2018) yarışması sonuçlandı. Hollanda'da düzenlenen yarışmada Grand Prix ödülünü, Fransız Bastien Riu'nun 'Flight' adlı karesi aldı. Riu, 3 bin euroluk ödülün yanı sıra fotoğrafçılık ekipmanlarına sahip oldu. İşte kazanan ve dereceye giren kareler...

  • 2 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    2 | 53

    17 YAŞ ALTI GENÇLER KATEGORİSİ

    İşte kategorinin kazananı Carla Rivas ve dereceye giren diğer fotoğrafçılar...

     

  • 3 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    3 | 53

    Sitara Karthikeyan

  • 4 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    4 | 53

    Carlos Perez 

  • 5 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    5 | 53

    Agasthya Karthikeyan 

  • 6 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    6 | 53

    Grzegorz Długosz

  • 7 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    7 | 53

    KUŞLAR KATEGORİ

    Kuşlar kategorisinin kazananı Macaristan’dan Bence Mate oldu. Kategoride dereceye giren diğer karelere göz atalım...

  • 8 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    8 | 53

    Jayesh Joshi

  • 9 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    9 | 53

    Dimas Serneguet Belda 

  • 10 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    10 | 53

    Jonathan Lhoir 

  • 11 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    11 | 53

    Pere Soler Isern

  • 12 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    12 | 53

    Piet Haaksma

     

  • 13 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    13 | 53

    MEMELİLER KATEGORİSİ

    Memeliler kategorisinde birincilik İspanyol Pere Soler'e gitti. Soler'i takip eden diğer fotoğrafçılar ise şöyle...

  • 14 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    14 | 53

    Kevin Morgans

  • 15 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    15 | 53

    Marc Costermans

  • 16 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    16 | 53

    Andreas Hemb

  • 17 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    17 | 53

    Marc Mol

  • 18 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    18 | 53

    Marco Gaiotti 

  • 19 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    19 | 53

    Rupert Kogler 

  • 20 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    20 | 53

    DİĞER HAYVANLAR KATEGORİSİ

    Yarışmanın en önemli ödülü olan Grand Prix, Fransız Bastien Riu'nun karesine gitti. Kategorinin diğer kazananları, Radomir Jakubowski, Giuseppe Bonali, Rubén Perez, Yong Miao oldu.

  • 21 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    21 | 53

    Radomir Jakubowski 

  • 22 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    22 | 53

    Giuseppe Bonali

  • 23 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    23 | 53

    Rubén Perez 

  • 24 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    24 | 53

    Yong Miao

  • 25 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    25 | 53

    BİTKİLER VE MANTARLAR

    Hollandalı Bart-Siebelink bu yıl 'bitkiler ve mantarlar’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. 

  • 26 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    26 | 53

    Andrés Miguel Domínguez 

  • 27 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    27 | 53

    Salvador Colvee Nebot 

  • 28 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    28 | 53

    Uge Fuertes Sanz 

  • 29 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    29 | 53

    Csaba Daróczi

     

  • 30 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    30 | 53

    MANZARA KATEGORİSİ

    Manzara kategorisinin en iyisi, İspanyol Pere Soler'in fotoğrafı oldu. Kategoride 6 fotoğrafçı da dereceye girdi. 

  • 31 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    31 | 53

    Daisy Gilardini

  • 32 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    32 | 53

    Uge Fuertes Sanz

  • 33 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    33 | 53

    Leonardo Papèra

  • 34 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    34 | 53

    Audun Rikardsen

  • 35 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    35 | 53

    Fabrizio Moglia 

  • 36 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    36 | 53

    Jorge Ruizdel Olmo

     

  • 37 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    37 | 53

    SU ALTI KATEGORİSİ

    İtalya'dan Marchione Giacomo çektiği fotoğraf sayesinde 'sualtı' kategorisinin birincisi oldu.

  • 38 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    38 | 53

    Songda Cai 

  • 39 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    39 | 53

    Songda Cai 

  • 40 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    40 | 53

    Adriano Morettin

  • 41 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    41 | 53

    Audun Rikardsen

     

  • 42 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    42 | 53

    DOĞA SANATI KATEGORİSİ

    ‘Doğa Sanatı’ kategorisinin ödülünü, Uge Fuertes Sanz kazandı. Kategoride dereceye giren diğer isimler ise şöyle...

     

  • 43 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    43 | 53

    Hernan Bua

  • 44 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    44 | 53

    Csaba Daróczi

  • 45 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    45 | 53

    Henri Koskinen 

  • 46 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    46 | 53

    Jayesh Joshi

     

  • 47 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    47 | 53

    İNSAN VE DOĞA KATEGORİSİ

    İngiltere’den katılan Aaron Gekoski, çalışmasıyla kategori birincisi seçildi. İşte kategoride dereceye giren diğer fotoğrafçılar! 

  • 48 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    48 | 53

    Murcia Requena Francisco Javier

  • 49 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    49 | 53

    Paolo Meroni

  • 50 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    50 | 53

    Terry Whittaker 

  • 51 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    51 | 53

    Tom Schandy 

  • 52 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    52 | 53

    SİYAH BEYAZ KATEGORİSİ

    Sidelit Shoebill

  • 53 Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması sonuçlandı
    53 | 53

    Dvir Barkay 

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