Her yıl, dünyanın birçok yerinden sanatçının katıldığı Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2018) yarışmasının sonuçları açıklandı. İşte yılın en iyi doğa fotoğrafları...
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Her yıl düzenlenen ve binlerce fotoğrafçının yarıştığı Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2018) yarışması sonuçlandı. Hollanda'da düzenlenen yarışmada Grand Prix ödülünü, Fransız Bastien Riu'nun 'Flight' adlı karesi aldı. Riu, 3 bin euroluk ödülün yanı sıra fotoğrafçılık ekipmanlarına sahip oldu. İşte kazanan ve dereceye giren kareler...
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17 YAŞ ALTI GENÇLER KATEGORİSİ
İşte kategorinin kazananı Carla Rivas ve dereceye giren diğer fotoğrafçılar...
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Sitara Karthikeyan
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Carlos Perez
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Agasthya Karthikeyan
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Grzegorz Długosz
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KUŞLAR KATEGORİ
Kuşlar kategorisinin kazananı Macaristan’dan Bence Mate oldu. Kategoride dereceye giren diğer karelere göz atalım...
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Jayesh Joshi
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Dimas Serneguet Belda
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Jonathan Lhoir
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Pere Soler Isern
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Piet Haaksma
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MEMELİLER KATEGORİSİ
Memeliler kategorisinde birincilik İspanyol Pere Soler'e gitti. Soler'i takip eden diğer fotoğrafçılar ise şöyle...
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Kevin Morgans
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Marc Costermans
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Andreas Hemb
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Marc Mol
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Marco Gaiotti
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Rupert Kogler
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DİĞER HAYVANLAR KATEGORİSİ
Yarışmanın en önemli ödülü olan Grand Prix, Fransız Bastien Riu'nun karesine gitti. Kategorinin diğer kazananları, Radomir Jakubowski, Giuseppe Bonali, Rubén Perez, Yong Miao oldu.
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Radomir Jakubowski
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Giuseppe Bonali
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Rubén Perez
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Yong Miao
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BİTKİLER VE MANTARLAR
Hollandalı Bart-Siebelink bu yıl 'bitkiler ve mantarlar’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
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Andrés Miguel Domínguez
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Salvador Colvee Nebot
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Uge Fuertes Sanz
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Csaba Daróczi
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MANZARA KATEGORİSİ
Manzara kategorisinin en iyisi, İspanyol Pere Soler'in fotoğrafı oldu. Kategoride 6 fotoğrafçı da dereceye girdi.
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Daisy Gilardini
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Uge Fuertes Sanz
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Leonardo Papèra
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Audun Rikardsen
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Fabrizio Moglia
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Jorge Ruizdel Olmo
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SU ALTI KATEGORİSİ
İtalya'dan Marchione Giacomo çektiği fotoğraf sayesinde 'sualtı' kategorisinin birincisi oldu.
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Songda Cai
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Songda Cai
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Adriano Morettin
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Audun Rikardsen
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DOĞA SANATI KATEGORİSİ
‘Doğa Sanatı’ kategorisinin ödülünü, Uge Fuertes Sanz kazandı. Kategoride dereceye giren diğer isimler ise şöyle...
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Hernan Bua
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Csaba Daróczi
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Henri Koskinen
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Jayesh Joshi
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İNSAN VE DOĞA KATEGORİSİ
İngiltere’den katılan Aaron Gekoski, çalışmasıyla kategori birincisi seçildi. İşte kategoride dereceye giren diğer fotoğrafçılar!
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