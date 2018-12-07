“Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü “Kapak Olsun” projesine gitti

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri” sahiplerini buldu.
Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve hospitalmanager Dergisi’nin düzenlediği törende, jüri üyelerinin belirlediği kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.
“Kapak Olsun” projesiyle “Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TODF) Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya birlikte aldı.
Eylem Beran, ödül alırken yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Böyle duayen hocaların ve sağlık yöneticilerinin bir arada olduğu, ödül aldığı bir platformda bulunmak ve ödüle layık görülmek çok mutluluk verici. Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle ilaç firmaları arasındaki sosyal sorumluluk algısını biraz daha yukarı taşıdığımızı düşünüyorum. Bu ödülü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğiyle birlikte almak ayrıca onur verici... Herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Ödüle layık görülen ilaç firması, TOFD’un (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) başarıyla yürüttüğü “Kapak Olsun” kampanyasına iki yıldır destek oluyor. 2017 yılında İstanbul genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinin önemli noktalarına 350 adet plastik kapak toplama kutusu, bu yıl ise Türkiye genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine 150 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştirdi. Proje kapsamında bugüne kadar 1 ton plastik kapak toplanmasına ve 4 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.
1 TON PLASTİK KAPAK TOPLANDI, 4 MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE ALINDI
Ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 2011 yılından bu yana “Kapak Olsun” plastik kapak toplama kampanyasını yürütüyor. Kampanya ile toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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