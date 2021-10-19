Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
İLANDIR

Yılın En Çok Beklenen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başlıyor

Atasay’ın gelenekselleşen Altın ve Pırlanta Çadırı 12’nci kez kapılarını açıyor. Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin önünde kuyruklar oluşturduğu çadır, Atasay imzasını taşıyan pek çok ürüne maliyetine hatta kimi ürünlere zararına fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor. 21-24 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek indirim günleri, Yenibosna’daki Merkez çadırın yanı sıra tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinde de geçerli olacak.

Yılın En Çok Beklenen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başlıyor

Mücevher sektöründe yılın en çok beklenen indirimi olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’ne geri sayım başladı. 20 Ekim’de VIP davetle açılışı yapılacak çadır, 24 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Atasay’ın bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve dört gün boyunca sürecek indirim günlerinde birbirinden muhteşem Atasay ürünlerine Yenibosna’daki çadırın yanı sıra Türkiye genelindeki tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinden de ulaşmak mümkün olacak.

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Altın ve Pırlanta Çadırı’nı 12 yıldır tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Merakla beklenen çadırımız bu yıl da hayallerdeki takılara ulaşmanın önemli bir aracı olacak. ‘Sürekli yenilik ve erişilebilirlik’ mottomuzla tüketicilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Çadır günlerimizi yoğun istek üzerine merkez ve online mağazalardan sonra tüm mağazalarımıza da yaydık. Dileyen Yenibosna’daki çadırımızdan, dileyen tüm mağazalarımız ve online platformlarımızdan istediği ürüne sahip olabilecek” dedi.

Pırlantalı tercihlere pırlantalı gümüş yonca kolye hediye

Sektörün oyun kurucusu Atasay, gelenekselleşen çadır günlerinde dünya modasını yansıtan ve Atasay imzasını taşıyan pek çok ürünü maliyetine, hatta kimi ürünlerini zararına ziyaretçilerin ilgisine sunacak. Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin önünde kuyruklar oluşturup Atasay kalitesiyle tanıştığı çadırda, en uygun fiyatlı altın 290 TL’den başlarken, en uygun pırlanta ise 790 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca pırlantalı ürün alışverişi yapan tüm ziyaretçilere, pırlantalı gümüş yonca kolye hediye edilecek. Atasay çadırı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst seviyede aldığı pandemi önlemleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Altın:

Altın Tektaş Küpe 580 TL. Çadır fiyatı: 290 TL

Altın Kolye 1.080 TL. Çadır fiyatı: 649 TL.

Altın Baget Yüzük 1.150 TL. Çadır fiyatı: 780 TL.

Altın Düğün Seti 9.990 TL. Çadır fiyatı: 6.490 TL.

Altın İnci Kolye 2.450 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.

Pırlanta:

Pırlanta Tek Taş Yüzük 1.975 TL. Çadır fiyatı: 790 TL.

Pırlanta Anturaj Yüzük 2.890 TL. Çadır fiyatı: 1.290 TL.

Pırlanta Tek Taş Yüzük 3.180 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.

Detaylar için tıklayınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.