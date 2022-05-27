Yılın En Güzel Buzağısı 0:00 / 0:00

AA

arım ve Orman İl Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, Belediye Meydanı'nda yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada çevre köylerden araçlarla getirilen 10 buzağı, 13 oğlak ve 14 kuzu, jüri tarafından boy, kilo, karakter ve sağlık açısından değerlendirmeye alındı.

Sahiplerince süslenen buzağı, kuzu ve oğlaklar tek tek jüri önünden geçirildi.

Protokoldekiler ve katılımcıların da kucağına alarak sevdiği hayvanların jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu, Aykut Elarslan'a ait buzağı, Naim Serin'in kuzusu ve Yaşar Dalaş'ın oğlağı birinci oldu.

Birinci olan hayvanların sahiplerine yarım altın, ikincilere çeyrek altın verilirken, üçüncü olan hayvanların sahiplerine de hayvanlarına vermeleri için yem dağıtıldı. Ödülleri Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ile Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu verdi.

Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.