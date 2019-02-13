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Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu

Giriş: 13.02.2019 - 15:42 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi tarafından her yıl düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında 'Halkın Seçimi Ödülü'nü, "Kardeşlerin Bağı" başlıklı fotoğraf ile David Lloyd kazandı. İşte Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında dereceye giren ve sona kalan fotoğraflardan bazıları...

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    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nce her yıl düzenlenen, Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması, bu yıl da merakla bekleniyordu. 95 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar arasından Seçimi Ödülü'nü alan fotoğrafçı duyuruldu. Halkın Seçimi Ödülü'nü, bir çift erkek aslanın görüldüğü "Kardeşlerin Bağı" başlıklı fotoğrafla David Lloyd kazandı. Yeni Zelandalı fotoğrafçı Lloyd "Bu fotoğrafın ödül almasından memnunum, çünkü hayvanların duygularını gösteriyor ve duygunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor." dedi. David Lloyd'un ödüllü karesinin yanında dört fotoğraf daha müzede sergilenmeye başlandı.

    David Lloyd

  • 2Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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     Justin Hofman, ABD

  • 3Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Matthew Maran, Birleşik Krallık

  • 4Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Wim van den Heever, Güney Afrika

  • 5Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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     Bence Mate, Macaristan

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    HALKIN SEÇİMİ KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN FOTOĞRAFLAR

    Anna Henly, Birleşik Krallık

  • 7Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Federico Veronesi, Kenya

  • 8Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    David Lloyd

  • 9Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Phil Jones, Birleşik Krallık

  • 10Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Connor Stefanison, Kanada

  • 11Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    David Barrio, İspanya

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    Pedro Carrillo, İspanya

  • 13Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Suzi Eszterhas, ABD

  • 14Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Franco Banfi, İsviçre

  • 15Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Eduardo Blanco Mendizabal, İspanya

  • 16Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Audren Morel, Fransa

  • 17Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Audun Lie Dahl, Norveç

  • 18Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Tin Man Lee, ABD

  • 19Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Bence Mate, Macaristan

  • 20Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Cristobal Serrano, İspanya

  • 21Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Antonio Leiva Sanchez, İspanya

  • 22Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Christian Vizl, Meksika

  • 23Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Tony Wu, ABD

  • 24Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Franco Banfi, İsviçre

  • 25Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Rob Blanken, Hollanda

  • 26Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
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    Konstantin Shatenev, Rusya

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