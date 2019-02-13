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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nce her yıl düzenlenen, Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması, bu yıl da merakla bekleniyordu. 95 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar arasından Seçimi Ödülü'nü alan fotoğrafçı duyuruldu. Halkın Seçimi Ödülü'nü, bir çift erkek aslanın görüldüğü "Kardeşlerin Bağı" başlıklı fotoğrafla David Lloyd kazandı. Yeni Zelandalı fotoğrafçı Lloyd "Bu fotoğrafın ödül almasından memnunum, çünkü hayvanların duygularını gösteriyor ve duygunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor." dedi. David Lloyd'un ödüllü karesinin yanında dört fotoğraf daha müzede sergilenmeye başlandı.

David Lloyd