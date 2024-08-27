Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı

Mağaraların yurt içinin yanı sıra komşu ülkelerden de ilgi gördüğünü ifade eden Aras, "Genellikle çevre illerden ve yurt dışından gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'dan buraya tedavi amaçlı gelenler var. Buraya gelene kadar tuz mağarası neymiş diyorlar, içeriye girdiklerinde büyülenip çıkıyorlar. Buraya gelenler kesinlikle tavsiye ediyorlar." diye konuştu.