Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2024-I’in tanıtımı amacıyla 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı TCMB'nin internet sitesinden ve Bankanın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.