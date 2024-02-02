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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta açıklanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta açıklanacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:33
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        Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta açıklanacak
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        TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2024-I’in tanıtımı amacıyla 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

        Toplantı TCMB'nin internet sitesinden ve Bankanın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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