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Yeni yılın gelişiyle birlikte yılın ilk Kabine Toplantısı tarihi birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kabinenin gündem maddeleri arasında; emekli, memur zammı ve evlilik kredisi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Peki, "Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...