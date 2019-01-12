Vergi indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile rahat bir nefes alan otomobil sektörü, yeni yılın ilk kampanyalarını duyurdu. Markalar, ÖTV, KDV ve hurda indirimlerine ek olarak yüzde sıfır faizli alım şeçenekleri ve fiyat indirimleri sunuyor.

YARISI PEŞİN YARISI TAKSİTLE ALINABİLİYOR

İtalyan otomobil markası Alfa Romeo'nun kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta’nın dizel motor ve otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonu 139 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yarısı peşin, yarısı aylık 2 bin 400 TL’lik taksitler ile satın alınabiliyor.

Alfa Romeo’nun kampanyasında 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği de bulunuyor.

Markanın SUV’si Stelvio ve sedan modeli Giulia’yı satın almak isteyenler ise Ocak ayına özel olarak peşin alımlarda yüzde 10 indirim ve 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0.99 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

HEM BİNEK HEM DE TİCARİ DE FİYATLARI İNDİRDİ

Ocak ayında binek ve ticari modellerinde yüzde sıfır faiz sunan Fransız üretici Citroën, C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, C3 Aircross, yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ve C4 Picasso modelinde ise 60 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz sunuyor.

Citroën C3’ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 70 bin 165 TL’den başlarken, C3 Aircross’un fiyatı 116 bin 630 TL’den başlıyor. Markanın en çok satan modeli C-Elysée’nin fiyatı ise ÖTV ve hurda indirimiyle 39 bin 665 TL’den başlıyor.

Yeni Citroën C4 Cactus’ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 111 bin 130 TL’den başlarken C4 Spacetourer’nun fiyatı da 154 bin 875 TL’den başlıyor.

Citroën’in hafif ticari araçlarından Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı da KDV ve hurda indirimine bağlı olarak düştü. Buna göre Berlingo Maxi Panelvan 68 bin 578 TL’den başlayan fiyalar ile satışa sunukluyor. Berlingo Combi’nin fiyatı da 83 bin 730 TL’den başlıyor.

Fransız markanın bir diğer ticari aracı Jumpy Panelvan’ın fiyatı da 102 bin 245 TL'ye indi. Jumpy Space’in fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 134 bin 560 TL olurken Jumpy Space Tourer’ın fiyatı ise 142.238 TL'den başlıyor.

2018'LERİ SATMAYA DEVAM EDİYOR

Ocak ayında faizleri sıfırlayan bir diğer marka olan Dacia, Duster ve Dokker müşterilerie en fazla 24 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz sunuyor.

40 bin TL'ye kadar kredi kullanacak müşterilere ise, yine söz konusu modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz seçeneği sunuluyor.

2018 model araçları satmaya devam eden Romen markanın modellerinden Sandero 2018 model hurda teşviki ile 60 bin 900TL’den, Dokker 63 bin 500TL’den, Duster 77 bin 900TL’den, Lodgy ise 96 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

24 BİN LİRAYA KADAR FAİZ YOK

Bir diğer Fransız üretici Renault, Ocak ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz seçeneği sunmaya devam ediyor.

Buna göre, Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif ticari modellerde 24 bin TL'ye kadar kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz sunuluyor.

En fazla 40 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise, yine aynı modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz seçeneği yer alıyor.

Renault, 2018 model binek otomobillerini de satmaya devam ediyo. Ocak ayında, perakende müşteriler için 2018 model hurda teşviki ile Clio HB 66 bin 900TL’den, Clio Sport Tourer 69 bin 900TL’den, Megane Sedan 86 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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