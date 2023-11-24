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        Haberler Dünya Yılın kelimesi açıklandı: "Halüsinasyon" yapay zekayla beraber farklı bir anlam kazandı

        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu: Halüsinasyon

        Cambridge Sözlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın kelimesini seçti. Bu yıl seçilen "Halüsinasyon" kelimesi yapay zekanın hayatımıza girişiyle beraber farklı bir anlam kazandı. "Halüsinasyon" kelimesinin "Var olmayan bir şeyi görmenin ya da duymanın" dışında yeni tanımı daha var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:03
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        CAMBRİDGE SÖZLÜĞÜ'NE GÖRE YILIN KELİMESİ: HALÜSİNASYON

        Halüsinasyon kelimesi normalde "var olmayan bir şeyi görmenin ya da duymak" anlamına gelir. Ancak Cambridge Sözlüğü'ne göre "Halüsinasyon" kelimesinin bir tanımı daha var.

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        YAPAY ZEKA ARAÇLARI HALÜSİNASYON GÖREBİLİYOR

        Halüsinasyon kelimesinin Cambridge Sözlüğü'ndeki bir diğer tanımı "Bir yapay zeka halüsinasyon gördüğünde bu yanlış bilgi üretiyor anlamına gelir."

        Kelime yapay zekanın gerçek olmayan şeyleri sanki öyleymiş gibi inandırıcı bir şekilde ortaya koyduğu durumları ifade ediyor.

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        YAPAY ZEKA ARAÇLARI VAR OLMAYAN BİLGİLER UYDURABİLİYOR

        Günümüzde bazı haber kuruluşlarında yapay zeka tarafından yazılan makalelelerde bulunan bilgi hataları nedeniyle kaynaklanan durumlar birçok sektörde görülüyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde dava dilekçesinde ChatGPT'yi kullanan bir avukat, sohbet robotunun var olmayan davalar uydurarak bunlara atıfta bulunması nedeniyle işinden atıldı.

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        Analistler bu tarz sorunların önümüzdeki birkaç yıl daha devam etmesini bekliyor. Cambridge Sözlüğü'nün yayın müdürü "Wendalyn Nichols, sözlükte yapılan değişikliklerle ilgili açıklamasında

        "Yapay zekânın ‘halüsinasyon’ görebilmesi gerçeği, insanların bu araçları kullanırken eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

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        Yapay zeka ve etik alanında çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Henry Shevlin “Normalde insan ürünü olan halüsinasyon bundan böyle artık gerçeklikten kopukluk yaşayan yapay zeka aracını ima eden bir fiil. Elbette yanlış veya yanıltıcı bilgi; söylenti, propaganda ve yalan haber şekillerinde uzun bir süredir hayatımızın içinde. Ancak bu dilsel seçim, algıda ince ama derin bir değişimi de yansıtıyor. Zira halüsinasyon gören kullanıcı değil, yapay zekâ" dedi.

        Kaynak: BBC, Business Insider, Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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