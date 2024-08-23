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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yılın son enflasyon raporunun tarihi değişti - İş-Yaşam Haberleri

        Yılın son enflasyon raporunun tarihi değişti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:15
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        Yılın son enflasyon raporunun tarihi değişti
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        TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.

        Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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