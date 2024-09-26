Uzayın en görkemli olaylarından biri olan bir Güneş Tutulması daha yaklaşıyor. Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle ortaya 'ateş çemberi' denilen bir durum çıkacak ve tutulma 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...