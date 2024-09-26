Yılın son Güneş tutulması olan halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Yılın son Güneş tutulması olan 'halkalı Güneş tutulması'na geri sayım başladı. Üstelik bu tutulma, 'ateş çemberi' denilen bir görüntüye de sahip olacak ve 7 dakikayı aşan bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
Uzayın en görkemli olaylarından biri olan bir Güneş Tutulması daha yaklaşıyor. Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle ortaya 'ateş çemberi' denilen bir durum çıkacak ve tutulma 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.