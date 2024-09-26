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        Haberler Bilgi Gündem Yılın son Güneş tutulması olan halkalı Güneş tutulması ne zaman, kaç dakika sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

        Yılın son Güneş tutulması olan halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

        Yılın son Güneş tutulması olan 'halkalı Güneş tutulması'na geri sayım başladı. Üstelik bu tutulma, 'ateş çemberi' denilen bir görüntüye de sahip olacak ve 7 dakikayı aşan bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:18
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        Uzayın en görkemli olaylarından biri olan bir Güneş Tutulması daha yaklaşıyor. Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle ortaya 'ateş çemberi' denilen bir durum çıkacak ve tutulma 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

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        HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

        2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

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        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

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        NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.

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