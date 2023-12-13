Oğlak burcu, kariyer ve statü odaklıdır ve bu dönemde iş hedefleriniz ve profesyonel iletişimleriniz üzerinde daha fazla düşünmeniz gerekebilir. Merkür'ün Oğlak'ta gerilemesi, işlerinizi acele etmeden, detaylara dikkat ederek yavaş ve metodik bir şekilde yapmanıza neden olabilir, bu da karmaşık görevlerde hata yapma riskini azaltır. Sabırlı olmak ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek bu süreçte kritik öneme sahiptir. Hiyerarşik ilişkilenme modellerinde sorunlar artabilir. Liderlik ve yetki konularında dikkatli olmak ve finansal planlamada disiplinli davranmak bu dönemde önem kazanır.

Kazanımlarınıza odaklanın ve edindiğiniz deneyimleriniz size kuvvet vermesine müsaade edin. Yola çıkmak isteyebilirsiniz. Sizi özgürleştirecek yolları da seçebilirsiniz. Ancak makul bir planınız olmalı. Kendinizi bir adım öteye nasıl ve hangi araçlarla taşıyacağınızı iyice düşünmek ve seçimlerinizin sorumluluğunu almak için kendinize zaman tanıyın.

Oğlak, geçmişi analiz etmek ve ondan dersler çıkarmakla ilişkilidir. Aynı zamanda toplumsal itibar ve imaj konularında da etkilidir, bu yüzden bu süreçte hem kişisel hem de profesyonel imajınızı gözden geçirebilir ve gerekirse düzeltmeler yapabilirsiniz. Merkür'ün Oğlak'taki gerilemesi, siz ne kadar ilerlemeyi ve bazı şeyleri değiştirmeyi arzu etseniz de hesapta olmayan kısıtlamalar ve engeller getirebilir, bu da yeni başlangıçlar yapmak ve büyük değişiklikler uygulamak isteyenler için zorlayıcı olabilir.

Merkür gerilemesi sırasında, insanlar geçmişten gelen geleneklere ve alışkanlıklara daha fazla dönme, daha muhafazakar davranma eğiliminde olabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki Yeniay yargılanmayacağımız çevreyi oluşturmak ya da bu çevreleri seçmek anlamına da gelebilir.

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Retro Önerileri

Retro Merkür, ileriye değil, tersine akıştır. Dışa değil içe dönüştür. Gaza değil, frene basmaktır. Yanlışlarınızı düzeltmek, yaralarınızı iyileştirmek ve kabullenmeniz gerekenler için kendinize fırsat tanıyın.

Acelesi yok. Yavaşlayın. Kaçırdıklarınızı görmek, duymazdan geldiklerinize kulak vermek ve başkalarını içtenlikle dinlemek için yavaşlayın. Yaşadığınız anı özümsemek, şükran duymak ve dilemesi gereken özürleri hatırlamak için yavaşlayın. Hataları düzeltmek, kusurları gidermek, kıymet bilmek ve özen göstermek için yavaşlayın.

* Herhangi bir kontrat imzalamak, yeni bir iş girişimine başlamak ve taşınmak için Ocak'ın 2. yarısına kadar bekleyebilirsiniz.

* Kapsamlı temizlikler yapın ve ritüeller gerçekleştirin. Bir işten ayrılacaksanız bile işinizi temiz teslim edin. Ta ki temiz bir zeminde yeniden başlamaya hazır olduğunuzu hissedene kadar, kendinizi olumsuz duygulardan arındırmaya devam edin.

* Geçmişte çok arzu ettiniz ama ya başlamak için zaman yaratamadığınız ya da yarım bıraktığınız eğitimleri yeniden almayı deneyebilirsiniz. Yarım bıraktığınız şeyler üzerinden çözüm üretmeye, okumaya ve çalışmaya odaklanın.

* Israrlı değil, sabırlı olun. Bir adım geride durup gözlemleyin. Aksiliklerin sonsuza kadar sürmeyeceğini hatırlayın.

* Aşırı hava koşullarına karşı önlemlerinizi alın. Seyahatlerinizi esnek planlamaya gayret edin. İptaller, ertelemeler olursa diye B ve C planlarınız olsun. Seyahatlerinizi aksiliklere rağmen eğlenceli hale getirmeyi deneyin. Başvurularınıza ya da maillerinize beklediğiniz yanıtların gecikmesi halinde sakin olun.

* Arızalara, kesintilere ve veri kaybına karşı önlemlerinizi alın. Yedekleyin ve şifrelerinizi değiştirin.

* Sağlık kontrollerinizi yaptırın.

* Eğer tüm işaretler yanlış zamanı gösteriyorsa, kalp kırıyorsanız ya da kalbiniz kırılıyorsa, zorlamayın. Doğru şeyleri söylemek için doğru zamanı bekleyin.

* Başkasına bir söz vermek zorundaysanız, sözünüzü tutamayacağınız ihtimaller konusunda mutlaka açık olun.

* Varsa başvurularınızı elden geçirin, belgelerinizle ilgili düzeltmeler yapın.

* Eşyaları fırlatıp atmak ve insanları tek kalemde silmek yerine, bakıma ve onarıma zaman harcayın. Ancak artık tamir edemediğiniz ve tedavülden kalkmış ilişkilere veda edin.

* İçe dönün, analiz edin ve sağlamasını yapın. Kapınızı ve kalbinizi geçmişin hesaplarını görmek için daima sevgiyle açın.

* Olayları algılayışınız iyileştikçe geçmişinizi, dolayısıyla geleceğinizi de iyi edebilirsiniz.

* Planlarınızı bozabilecek herhangi bir aksaklığı, yanlışlarınızı düzeltmenizi ve eksiklerinizi gidermenizi sağlayacak hayırlı bir gelişme olarak görün.

Son olarak...

Yay Yeniay'ı ve Merkür Retrosu etkisiyle tuhaf karşılaşmalar yaşanabilir. Örneğin; rüyanızda bir balık görürsünüz ve ertesi gün arkadaşınız size bir balık resmi armağan edebilir. Ya da son zamanlarda biri sık sık aklınıza geliyorsa, bu kişiden haber alabilirsiniz.

Yılın en karanlık günleri yaklaşırken, yanımızda erzak olarak bolca sıcak gülümseme, umut, inanç ve amaç taşımamızın faydasını görebiliriz.

Kendinizi ne kadar hazırlarsanız hazırlayın, her yeni başlangıçta bilinmeyeni kucaklamanın enerjisi vardır. Yay burcunda Yeniay, zamana bağlı şekillenen kader döngülerinin içinde, özgür iradenizle neler yapabileceğinizi seçme şansı sunar.