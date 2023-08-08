Yılın üçüncü sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Portekiz'de orman yangınları Portekiz yılın üçüncü sıcak hava dalgasında binlerce hektarlık orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. 800 itfaiye personeli müdahale etti ve bin 400'den fazla kişi tahliye edildi. En az dokuz itfaiyeci yaralandı.

Portekiz yılın üçüncü sıcak hava dalgasında binlerce hektarlık orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Pazartesi gecesi Odemira kasabası yakınlarındaki yangına yaklaşık 800 itfaiye personeli müdahale etti ve bin 400'den fazla kişi tahliye edildi. En az dokuz itfaiyeci yaralandı.

40 dereceyi aşan sıcaklıkların bu hafta İber Yarımadası'nın büyük kısmını etkilemesi bekleniyor.

Hafta sonu İspanya'da yüzlerce hektarı kapsayan üç büyük yangın kontrol altına alınsa da, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık uyarıları devam ediyor.

Portekiz'de Pazartesi günü Santarem'de sıcaklık yılın şimdiye kadarki en üst seviyesi olan 46.4 dereceyi gördü.

Odemira yakınlarındaki yangın Cumartesi günü başladı. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle güneye, Portekiz'in ana turizm bölgesi olan Algarve'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 700 hektar yok oldu, toplam 19 köy, dört turistik konaklama alanı ve bir kamp yeri boşaltıldı.

Odemira Belediye Başkanı Helder Guerreiro, durumun "kritik, zor ve karışık" olduğunu söylüyor.

Yangınlar sebebiyle ülkenin merkezinde, Lizbon ve Porto arasındaki A1 otoyolunun bazı bölümleri de dahil olmak üzere çeşitli yollar kapatıldı.

Yangınla mücadele için 16 uçak görevlendirildi.

Portekiz genelinde 120'den fazla belediye için yüksek orman yangını riski uyarısı verildi.

İspanya'da, güneybatı kıyı kentleri Cadiz ve Huelva yakınları ile Katalonya'nın kuzeyinde Cumartesi ve Pazar günleri bin hektardan fazla alan yandı.

Bu, İber yarımadasını vuran yazın üçüncü sıcak hava dalgası.

İspanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden Ruben del Campo, Reuters'a, bunun Kuzey Afrika'dan gelen sıcak, kuru hava kütlesinden kaynaklandığını ve Temmuz'da meydana gelen iki sıcak hava dalgasından "genel olarak daha yoğun, daha yaygın ve biraz daha uzun süreli" olacağını söyledi.

İklim değişikliği sıcak ve kuru hava ile orman yangını riskini artırıyor.