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Haberler Yaşam Yılkı atları, tarım arazilerinde yiyecek ararken görüntülendi
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Afyonkarahisar'da yılkı atları, tarım arazilerinde yiyecek ararken görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında bulunan Kumalar Dağı'nda yoğun kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları, ovaya indi

Yılkı atları, tarım arazilerinde yiyecek ararken görüntülendi
AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında bulunan ve kış mevsiminin çetin geçtiği Kumalar Dağı'nda yüzlerce yılkı atı yaşıyor.

AA'nın haberine göre yem giderinden kaçınmak için doğaya salınmasıyla yabanileşen ve doğada hayatta kalma mücadelesi veren yılkı atları, ilçeye bağlı Bekteş köyü yakınlarındaki ova ve tarım arazilerinde görüntülendi.

Yanlarında yeni yavruların da bulunduğu çok sayıda yılkı atı, kar altında yiyecek aradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirli dönemlerde doğaya yem bırakılsa da yoğun kar nedeniyle dağda yaşamakta güçlük çeken yılkı atları, zaman zaman dağdan biraz daha ılıman olan ova ve tarım arazilerine iniyor.

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