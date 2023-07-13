Yıllar geçtikçe bambaşka insanlara dönüşen kullanıcılar eski ve yeni hallerini paylaşıyor
Reddit kullanıcıları, zaman içerisinde geçirdikleri değişimleri paylaşarak, yaş almanın insanı nasıl değiştirdiğini kanıtlıyor. İşte, zamanla güzel kuğulara dönüşen insanlar...
"Ortaokul ve 33. yaş"
"Harika bir yolculuktu - 15'ten 18'e."
"9'dan 25'e, ergenlik öncesi ve diş telleri öncesi."
“İhmalden ve ardından toksik bir ilişkiden kurtuldum ve birdenbire...”
"19 yaşında vs 21 yaşında."
“10 ila 18 yaş! Diş telleri için çok şükür - dişlerim artık düzgün."
“19'dan 21'e. Ne olduğundan emin değilim. Eski kimlik fotoğrafım ve yenisi.”
"İnsanlar tamamen farklı biri gibi göründüğümü söylüyor."
“27'den 37'ye, yaşlanmak o kadar da kötü değil!”