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        Haberler Magazin Yıllar içinde adeta evrim geçirerek bambaşka kişilere dönüşen ünlüler!

        Yıllar içinde adeta evrim geçirerek bambaşka insana dönüşen ünlüler

        Zamanla hepimiz değişiyoruz ancak dönüşüm süreci bazı kişilerde oldukça farklı ve inanılmaz olabiliyor. Geçtiğimiz on yıl içerisinde Hollywood yıldızlarının evrimsel dönüşümlerini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:09
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        KYLİE JENNER

        Geçtiğimiz on yıl öncesinde Kylie Jenner çeşitli operasyonlar geçirmeden önce oldukça farklı bir görünüme sahipti.

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        ARİANA GRANDE

        Ünlü şarkıcı Ariana Grande son on yıl içerisinde başarı gösteren ve dış görünümüyle de değişen ünlüler arasında.

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        ARİANA GRANDE

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        ZAC EFRON

        Hollywood yıldızı Zac Efron gençlik yıllarını geride bırakarak farklı bir imaj yazanan ünlüler arasına.

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        ZAC EFRON

        6

        IGGY AZALEA

        Ünlü şarkıcı Iggy Azalea küçük dokunuşlarla görünümüne güzellik katan yıldızlardan birisi.

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        IGGY AZALEA

        8

        KHLOE KARDASHİAN

        Kardashian ailesinden Khloe geçirdiği estetik operasyonlarla değişen ünlü isimlerden birisi.

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        KHLOE KARDASHİAN

        10

        ZENDAYA

        Disney ile ünlenen Hollywood yıldızı Zendaya olgunlaştıkça güzelleşen isimlerden birisi.

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        ZENDAYA

        12

        LİAM PAYNE

        One Direction grubu ile adını duyuran Liam Payne zamanla görünümü değiştiren isimlerden birisi.

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        LİAM PAYNE

        14

        LADY GAGA

        Ufak dokunuşlarla görümünü güzelleştiren Lady Gaga çok fazla estetik operasyonları tercih etmiyor. Ancak yıllar içerisinde değişim gösteren isimler içinde yer alıyor.

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        LADY GAGA

        16

        BELLA HADİD

        Ünlü manken Bella Hadid zamanla yüzüne yaptırdığı estetiklerden pişman olduğunu dile getirmişti.

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        BELLA HADİD

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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