Bu acıya yürek dayanmaz! Evladının acısıyla yıkıldı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gezmeye gelen bir vatandaş, evinin önünde öğle saatlerinde aracını park ederken aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep'i fark edemeyerek, ölümüne sebep oldu.

Ünal B., bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşarken, olayın bir başka dramatik yönü daha ortaya çıktı. Evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenilen ailenin biricik kızlarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verilecek.