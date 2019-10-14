Yıllardır aradığı ablası kapı komşusu çıktı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yıllardır birbirlerini arayan iki kız kardeş kapı komşusu çıktı.

31 yaşındaki Hillary Davis ile 50 yaşındaki ablası Dawn Johnson'ın kavuşma öyküleri şöyle:

Davis bebekken iki yaşındaki ağabeyiyle birlikte evlat edinildi.

Wisconsin'in Elm Wood kasabasında büyüdü. 2005'te üniversite okumak için Eau Claire kasabasına yerleşti. Üç yıl sonra kocasıyla tanıştı. 2011'de şimdi yaşadıkları evi satın aldılar.

2012'de evlat edinme kurumuna gidip, biyolojik anne ve babasının adlarını buldu. Daha sonra babası Wayne Clouse'un 2010'da öldüğünü öğrendi.

İki ablasının olduğunu babasının ölüm ilanından öğrendi

Babasının ölümüyle ilgili bir yerel gazetede çıkan yazıda, Clous'un başka bir kadınla ilişkisinden iki ablası olduğunu öğrenince kardeşlerini aramaya koyuldu.

Google ve Facebook'ta binlerce kişi arasından yaptığı aramadan sonuç alamadı.

Geçen yıl, aynı garaj yolunu paylaştıkları yan eve bir çift taşındı.

Kamyondan indirilen çatı kaplamalarının üzerinde "Dawn Johnson" yazıyordu.

Kocasının ısrarıyla babasının adını sormak için komşusunun kapısını çaldı. Karşısına kendisi gibi kıvırcık saçlı, büyük elli bir kadın çıktı. Ama sorusunu soramadan geri döndü.

Aynı gece, yine kocasının ısrarıyla ablasına cep telefonu mesajı gönderdi, babasının adını sordu.

'Yüz binlerce evin arasından…'

Hillary Harris, daha sonra diğer ablası Renee Dierick'i de buldu.

Harris, "Kader işte. Yüz binlerce evin arasından garaj yolları ortak evleri bulduk. Şimdi tüm sorulara yanıt bulduk" dedi.

'Komşularınıza iyi bakın, belki de kardeşinizdir'

Dawn Johnson ise "Sonunda birbirimizi bulduk. Günümüzde komşularımızı bile tanımıyoruz. Ama artık onlara dikkatli bakın. Belki de kardeşiniz çıkarlar" diye konuştu.