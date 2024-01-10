Haberler Sağlık Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Bu şekilde yıkamak tehlike arz ediyor!

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Bu şekilde yıkamak tehlike arz ediyor! Mantar, sağlığa faydalı ve lezzetli bir besin olmasının yanı sıra yanlış temizlik yöntemleri nedeniyle zararlı olabilecek bir gıda olarak da bilinir. Uzun yıllar boyunca mantarın yıkanmasının tehlikeli olduğu düşünülmüş olsa da, aslında doğru temizlik yöntemleri kullanılarak mantarın güvenle temizlenebileceği unutulmamalıdır. İşte, mantarın doğru temizlenmesi hakkında için güvenli yöntemler... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:37 facebook

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Mantar, sofralarımızda lezzetli bir alternatif olmasının yanı sıra doğru temizlenmediğinde sağlık riski taşıyabilecek bir besin olarak bilinir. Peki, mantarları nasıl temizleyebiliriz? İşte yanıtları...

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MANTAR NASIL TEMİZLENİR? Mantar temizlemek için sebze fırçalarından yararlanabilirsiniz. Eğer sebze fırçalarından bulamıyorsanız nemli bir mutfak bezinden ya da havlu kağıt kullanabilirsiniz. Bazı kişilerin temiz diş fırçası kullanarak mantarları temizlediği de görülmüştür.