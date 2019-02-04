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Yılmaz Erdoğan'ın gösterime 1 Şubat'ta giren 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' adlı yeni filmi ilk 3 günde 923.663 kişi tarafından izlendi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' ile kendi açılış rekorunu kırdı.
BKM, yapımcıların sinema salonu işletmecileriyle 'kampanyalı bilet uygulaması' sorunu yaşaması nedeniyle 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak'taki gösterimini ertelemişti.
'Kampanyalı bilet uygulaması' sorununu gideren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun'un 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesinin ardından BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı gösterime çıkarma kararı almıştı.
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı 8 film arasında en iyi açılışı yapan 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', izleyiciyle yaklaşık 1100 salonda buluştu.
YILMAZ ERDOĞAN FİLMLERİNİN AÇILIŞI
Vizontele (2001)
Açılış: 367.255
Toplam: 3.308.120
Vizontele Tuuba (2004)
Açılış: 504.219
Toplam: 2.894.802
Organize İşler(2005)
Açılış: 583.870
Toplam: 2.618.244
Neşeli Hayat (2009)
Açılış: 280.428
Toplam: 1.125.601
Kelebeğin Rüyası(2013)
Açılış: 430.819
Toplam: 2.167.456
Ekşi Elmalar (2016)
Açılış: 236.494
Toplam: 1.237.921
Tatlım Tatlım(2017)
Açılış: 205.949
Toplam: 726.990
Organize İşler - Sazan Sarmalı (2019)
Açılış: 923.663
Toplam: -
EN İYİ AÇILIŞ YAPAN FİLMLER (GENEL)
1- Recep İvedik 5 (2017)
Açılış: 1.646.846
Toplam: 7.437.050
2- Recep İvedik 4 (2014)
Açılış: 1.641.474
Toplam: 7.369.098
3- Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
Açılış: 1.380.122
Toplam: 6.073.364
4- Arif V 216 (2018)
Açılış: 1.331.691
Toplam: 4.968.462
5- Fetih 1453 (2012)
Açılış: 1.161.250
Toplam: 6.572.618
6- Recep İvedik 3 (2010)
Açılış: 1.153.071
Toplam: 3.326.084
7- Kurtlar Vadisi Irak (2006)
Açılış: 1.099.219
Toplam: 4.256.567
8- Organize İşler - Sazan Sarmalı (2019)
Açılış: 923.663
Toplam: -
9- Yahşi Batı (2010)
Açılış: 906.663
Toplam: 2.323.061
10- A.R.O.G (2008)
Açılış: 816.304
Toplam: 3.707.086
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