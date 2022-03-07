Türkiye turnesine başladı 0:00 / 0:00

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3 yıllık aranın ardından geçtiğimiz aylarda tekrar sahnelere dönen Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi 'Münaşaka'nın Türkiye turnesine Ankara ve Eskişehir'de kapalı gişe olarak başladı.

Gündemden ele aldığı konular ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisiyle seyircilerin büyük ilgisiyle karşılanan Yılmaz Erdoğan, Ankara'daki gösterisinde "Ankara benim için çok önemli bir yer. Bende buranın çocuğuyum. Sabah buraya gelir gelmez döner de yedim ve hasret giderdim" dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın turne takvimi şöyle: 9 Mart Kayseri, 10 Mart Konya, 18 Mart Bursa, 20 Mart İzmir, 30 Mart Uşak, 31 Mart Antalya