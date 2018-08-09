Habertürk'ün haberine göre, sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Arkın'ın hastane fotoğrafı ortaya çıktı.

Pazar günü Silivri'deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KOAH hastası Cüneyt Arkın, tedavi sonrasında dün taburcu olmuştu.





Yılmaz Ulusoy, 50 yıllık dostu Cüneyt Arkın'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında Arkın, “Hayatta attığım her adımda önce eşim Betül’ün sonra Yılmaz dostumun katkısı var” dedi.

Yılmaz Ulusoy ise yakın dostunun durumunu yakından takip ettiğini belirterek duygularını “Cüneyt hayata da, sevdiklerine de çok bağlıdır. Bizi bırakıp gitmez. O hepimizin Malkoçoğlu’su. Cüneyt Bey memleket meseleleriyle yakından ilgilidir. Her zaman çok vatanperver bir insan olmuştur. Kendisine bu karakterinden dolayı dört kez milletvekilliği teklifi geldi ancak hep uzak durmasını tavsiye ettim. Çünkü o bütün Türkiye’nin sevgilisi. O da hak verdi ve hiç siyasete girmedi. İyi de etti” sözleriyle dile getirdi.

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