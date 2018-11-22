CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 3 büyüklerin teknik direktörlüğüne aday olduğunu bir kez daha yineledi. Vural, "İddia ediyorum Yılmaz Vural'ı getirmemekle hata yapıyorlar. Orda olsam çok katkım olur onlara. Bunu bir cahil cesareti ile söylemiyorum. Kendi doluluğumu, ne yapacağımı, ne yapamayacağımı çok iyi biliyorum. Yaşım da oldu 65. Ne zaman geleceğiz kardeşim biz buralara?" dedi.

"BİZDE MÜŞTERİ, TARAFTARDIR"

"Üç büyük takımı çalıştırmamış olmak içinizde ukde midir?" sorusuna Yılmaz Vural, şöyle yanıt verdi:

"Orda olsam çok katkım olur onlara. Bu işin bir sosyolojik boyutu var. Çünkü bizde müşteri, taraftardır. Siz iyi uygulayacaksınız, onu mutlu edeceksiniz. O da gelecek kulüpten forma, atkı vs. alacak. Çok seyreden olduğu için kulübe para kazandıracak. Dünyada hangi aktivite buna siyaset ve din de dâhil, bu kadar farklı insan gruplarını bir araya getirebiliyor? Müslümansanız Müslüman gelir. Hristiyansanız o gelir toplantınıza. Sağcıysanız, solcuysanız, muhafazakârsanız sizin gibi düşünenler gelir. Ama buna hepsi geliyor. Ne renk, ne ırk, ne din, ne sosyoloji, ne siyaset hiçbir şey engelleyemiyor. Dışarı çıktıktan sonra herkes kendi düşüncesi doğrultusunda bir şeyler olduğunda tepki gösterebiliyor. Böyle bir iş yapıyoruz biz. Futbol tamamen bir spor diye bakılmaması gereken çok önemli sosyal bir olaydır. Bunu yönetmek çok iyi bir yönetilmişlikle olur. Bakın rektörle öğrenci yan yana, holding sahibi ile işçi gol oluyor birbirlerine sarılıyorlar. Bir bilse holding sahibi işçi olduğunu, titrer bana sarıldı diye ürker. Ötekisi bilse belki sarılmaz. Böyle birleştiren kaynaştıran bir olayı o kadar sahipsiz ellere, eğitimsiz insanlara bıraktık ki... Yani toplumu idare ediyorsunuz bu aktivite ile. Düşünün A Milli Takım ile dünya 3'üncüsü olduğumuz dönemi, kutlamaları... Oraya gelenlerin içerisinde başı açık da kapalı da her türlü renk vardı. Bu kadar başka bir aktivite birleştirebilir mi insanları? İşte bunu kimse kimseye öğretmiyor. O taraftarın ne istediği, hangi oyundan mutlu olacağı, neden bu takımı tuttukları... 'Yabancı antrenör Türkiye'de yapamaz' dediğimde sanıyorlar ki 'Onların yerine bunlar geliyor da onun için duygusal bir tepki veriyor'. Asla değil.

"GETİRİN KARDEŞİM ADAM BU KADAR İDDİALI KONUŞUYOR"

İddia ediyorum Yılmaz Vural'ı getirmemekle hata yapıyorlar. Ben Trabzon'dan ayrıldığımda çok fazla sayıda insan 'Ne olur dur burada, gitme' diye havaalanına kadar peşimden bırakmadılar. Başarısız olduğumuz dönemler de oluyor. Kaybediyorsunuz, hep kazanmak diye bir şey yok bu işte. Getirin kardeşim adam bu kadar iddialı konuşuyor. Bunu bir cahil cesareti ile söylemiyorum. Kendi doluluğumu, ne yapacağımı, ne yapamayacağımı çok iyi biliyorum. Yaşım da oldu 65. Ne zaman geleceğiz kardeşim biz buralara? Bunun öbür dünyası ile yakınlaşmak üzereyiz. İşi espriye alıyorlar ama bir şey kaybetmezler."

"ALİ KOÇ BENİ ÇOK İYİ TANIR"

Vural, "Başkan Ali Koç olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmanız imkansız mı?" sorusuna, "Aksine, başkan Ali Koç oldukça benim Fenerbahçe'de teknik direktör olma şansım çok fazla. Çünkü arkadaşlığımız, dostluğumuz olan birisi. Beni de çok iyi tanır. Sanmıyorum Ali Koç'un benle ilgili böyle bir düşüncesi olduğunu" dedi.

"İNSANLARIN HAYAL ETMESİ KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK"

Ali Koç'la ilgili 20 sene önce yaşadığı bir anısını da anlatan Vural, "Ben Ali Koç'a ismiyle hitap ediyorum. Çünkü öyle bir yakınlığımız var. Bir yerde oturduk sohbet ettik. O zaman çok gençti. Bana söylediği bir şey vardı; 'Hocam en büyük idealim bu takıma başkan olmak.' Ne güzel bak o idealine sahip oldu. Sıra bizde. Bizim de en büyük idealimiz bu tür takımlar. İnsanların hayal etmesi kadar güzel bir şey yok. Bak gerçekleşen bir hayal oldu onunki. Ve şu anda da Türkiye mutlu onunla. Bırakın Fenerbahçe'yi, onun başa gelmesinin Türk futboluna bir şeyler katacağı, Fenerbahçe'ye farklı bir boyut kazandıracak kanaatinde herkes" şeklinde konuştu.

"BİZİ GETİRSELER KENDİLERİNE BÜYÜK FAYDAMIZ OLUR"

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de "Bir yönetici arkadaşımdan konuşulan isimler arasında olduğumu öğrendim" diyen Yılmaz Vural, şunları söyledi:

"İsmi mühim değil, Fenerbahçeli bir yönetici arkadaşımı aradım. 'Ben bir takıma gitmek üzereyim. Böyle bir tasarrufunuz varsa...' 'Hocam' dedi, 'Bu arkadaş birkaç maç daha kazanırsa onun devam etmesi söz konusu. Ama siz de bizim konuştuğumuz isimlerin arasındasınız. Ben fazla bir şey söyleyemem size.' Ben de kardeşim, arkadaşım (Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak) 'Gel sana ihtiyacımız var' deyince koşa koşa gittik. Benim için takım 2. ligde oynamış, Fenerbahçe olmuş önemli değil. Hedefi olsun, başarabileceğimiz bir ortam olsun gider çalışırız. Türk futboluna hizmet değil mi orada da çalışırız, burada da. Bizi getirseler kendilerine büyük faydamız olur. Bakın mütevazılığın sırası değil, çok büyük katkım olur onlara. Fenerbahçe-Alanya maçını Sadettin Saran'ın locasında izledim. Taraftarlar beni görünce çıldırdı, locayı basıyordu. Bu kadar istenen bir adamı getirin kardeşim, bir görün. Yapamazsak 'Yuh sana' deyin."

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