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Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet spor kamuoyunda büyük tepki çekti. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ay-yıldızlıların yenilgisini değerlendirdi

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  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki son grup maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olurken teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'da mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "İDARİ SORUNLAR VAR"

    "Burada aslında sahadakiler suçlu gibi görünüyor ama futbolun idari sorunu var. Kendini idare edemeyecek durumda. Özerk olmak kimseye muhtaç olmamak demek. Siyasetten bağımsız olman demek. Kendi sorunlarınızı neden kendiniz çözmüyorsunuz"
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "KULÜPLER FUTBOLU YÖNETİYOR"

    "Devlet daha ne yapsın sana desteği vermeye çalışıyor zaten. TFF bir karar alır, Başkanlar çıkıyor ne yaparsan yap 'dur bir dakika' diyor. Nasıl oluyor bu? Lig başlamış rezerv lig diye, 2 hafta sonra iptal ediyorlar. TFF bunu yaparken kulüpler istiyor diye mi yaptı kendi tasarruflarıyla mı yaptı. Kulüplere yönettiriyorsunuz futbolu"
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "İNSANDAN ÇOK KEÇİ YAŞIYOR"

    "Futbolla ilgili veya ilgili olmayan insanları eziyorsunuz. Faroe Adaları gibi 50 bin insanın yaşadığı, insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı ülkeye yeniliyorsun, bu beni üzüyor. Bu işin nitelik değil nicelikle alakası var."
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "OZAN İKİ GÜNDE NASIL İYİLEŞTİ"

    "Kuntz'un ne diyeceğini merak ediyorum. Futbolcuları suçlayacağını düşünmüyorum. Ozan Kabak kötüyse 2 günde nasıl iyileşti mesela?"
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "1923'ten beri Milli Takımımız geliyor, kimse kimseye iyi miras bırakmıyor. Biz İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya'yla yarışmıyor muyuz? Onlar nasıl yapıyorlar bazı şeyleri! Olmaz yahu"
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "Milli Takım seviyesinde oyuncuların hocayı istemeyip oynamayacaklarını düşünmüyorum. Kulüp takımı olsa olabilir derdim. Takım da deneyimli değil, aralarında bir kaç tane var. As oynamıyor onlar da."

     
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "Kuntz Almanya'da bu ülkede adı oyuncuya çıkmış futbolcuları ikna edemiyorsunuz, bildiklerini yapıyorlar dedi. Bir de teoriyi hiç sevmiyorlar bunu bir türlü anlatamıyoruz diyor"
  • Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

    "Sağlıklı bir ortamdan çıkıp gelmiyor bizim oyuncularımız. Rakiplerimiz Avrupa'da sportif anlamı olarak çalışıp maça çıkıyorlar."

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