Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yorumu: "İnsandan çok keçi yaşıyor!"

"KULÜPLER FUTBOLU YÖNETİYOR"

"Devlet daha ne yapsın sana desteği vermeye çalışıyor zaten. TFF bir karar alır, Başkanlar çıkıyor ne yaparsan yap 'dur bir dakika' diyor. Nasıl oluyor bu? Lig başlamış rezerv lig diye, 2 hafta sonra iptal ediyorlar. TFF bunu yaparken kulüpler istiyor diye mi yaptı kendi tasarruflarıyla mı yaptı. Kulüplere yönettiriyorsunuz futbolu"