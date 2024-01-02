Yılmaz Vural'dan TFF'ye sert sözler!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde görev yapan Türkiye'nin en çok kulüp çalıştıran teknik direktörü Yılmaz Vural, hem Türk futbolu hem de takımına dair açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirten Vural, "Türk futbolunda bir iletişimsizlik var. Futbol Federasyonu ile kulüpler birbirinden kopmuş, uzaklaşmış. Kurallar adamına göre çalışıyor. Karar vericilik kalmamış. Güven oluşamamış. Yönetilenler, yönetenleri bozmak için uğraşıyor. Buna müsaade edilmemeli. Türk futbolunu kimin yöneteceği belirlenmeli. Yetkili gözüken TFF bu konuda çok yetkisiz durumda, ciddi kararlar alamıyor. Futbolun içine siyaset de karıştı, kulüpler de karıştı. Kimse yöneten futbolu çıkıp, 'Bu işi ben yapıyorum' demeli. Bir kurumun başında 3 ya da 4 baş olmaz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu´nun tamamen kulüplerin hegemonyası altına girdiğini anlatan 71 yaşındaki Vural, "TFF kendi delegasyonunu yeniden gözden geçirmelidir. 55 UEFA ülkesi var. Bizim kulüplerin federasyondaki gücü yüzde 90 düzeyinde. Dolayısıyla kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararı beğenmediği zaman 4 senede seçtiği başkanı 1 senede getirdiği yerden gönderebilir. Bu şartlarda federasyon ülke futbolunu yönetemez. Baştan bu değişmeli. Biz Avrupa´da İtalya, İngiltere, İspanya Fransa ve Almanya ile yarışıyoruz. Buradaki kulüpler ne yapıyorsa biz de onu yapmalıyız. Avrupa´nın en dinamik yapısına sahibiz. Nüfus olarak dünyada 17´nci sıradayız. 7 ile 17 yaş arasında 17 milyon insanımız var. Bu çocukları spor konusunda eğitemiyoruz" diye konuştu.

"TFF YENİDEN ÖZERK HALE GELMELİ"

Türkiye'de birçok kulübün kapandığını ve kapanma noktasına geldiğini belirten Yılmaz Vural, "Futbol Federasyonu buna müsaade edemez. Kulüplerin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyor. Bunları değişmesi gerekir. Devletimizin bu durumlara el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu yeniden özerk hale gelmeli. Kendini yönetmeli. Federasyon yeniden güçlenmeli ve kişiler kendi kararlarını almalı. Futbolu yönetenler suistimale açık hale geldiler. Ceza ve ödül de adamına göre veriliyor. Bizim gençlerimizi eğitmemiz gerekir. Okul sistemimiz spor açısından gençleri eğitmemizi engelliyor. Bunun da değişmesi lazım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğitimlerine hem de spor hayatlarına aynı anda devam etmesi gereken bir sistem getirilmeli" ifadelerini kullandı. "SÜPER LİG'İN HEYECANI KALMADI"

Süper Lig yarışını değerlendiren Yılmaz Vural, "Fenerbahçe ve Galatasaray işi erkenden kopardı. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Şampiyonluğu çok istiyor. Galatasaray da aynı şekilde çok güçlü bir takım. Çok para harcadılar. Özellikle iki takım Avrupa'da çok bilinen oyuncuları transfer etti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi´nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe ise Konferans Ligi´nde yürüyor. Demek ki iki takım da Avrupa'da yoluna devam edecek düzeyde kadro kurmuş. Diğer takımlar bu düzeye ulaşamadı. Beşiktaş´ın durum ortada, 4´üncü hoca getirecekler. Büyük kulübe yakışmıyor. Bu sene maalesef ligde çekişme olmayacak, heyecan kalmadı. Şampiyonluk yarışından çok, küme düşmeme mücadelesi daha zevkli geçecek" dedi. "MENEMEN FK´YA UZUN SOLUKLU GELDİM" Kariyerinde ilk kez 2'nci Lig'de görev yapıp Menemen FK´ya yeni bir hikaye yazmaya geldiğini belirten deneyimli teknik adam, "Bu kulüp şirketleşmiş. Çok profesyonel bir yapıya geldik. Tesisleşme konusunda da belediyenin desteğini alıyoruz. Buraya geldiğimde 12 puanla 12´nci sıradaydık. İlk yarıyı 31 puanla Play-Off potasında tamamladık. Doğru yapılanma ile yolumuza bakıyoruz. İkinci yarının başında oynayacağımız Karaman FK maçına her şeyi çözmüş bir takım olarak çıkacağız. Transferlerimiz de olacak. Takımı güçlendireceğiz. Şu an liderle 12, 2´nci sıradaki takımla aramızda 5 puan fark var. Liderle puan farkı biraz yüksek. Ligde müthiş bir çekişme var. Amacımız direkt üst lige çıkabilmek. Play-Off´lar bu liglerde çok zorlu. Direkt bir üst lige çıkmak için tüm gücümüzle çabalayacağız. Buraya ben uzun süreli geldim. Ortada bir proje var bunun için de sabrımız var" şeklinde konuştu.