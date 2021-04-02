Yılmaz Vural: "Değil Konyaspor, Real Madrid gelse yine kazanmamız lazım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBB Erzurumspor
ABONE OL

Yılmaz Vural: "Değil Konyaspor, Real Madrid gelse yine kazanmamız lazım"

BB Erzurumspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, hafta sonu oynanacak olan Konyaspor maçını değerlendirdi. Sahaya mutlak 3 puan ile çıkacaklarını ifade eden Vural, "Değil Konyaspor, Real Madrid gelse yine de kazanmalıyız” dedi. Öte yandan Vural, son 10 maçta 30 puan hedeflediklerini söyledi

Yılmaz Vural:

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde sürdürüyor.

Karşılaşma öncesi İHA'ya konulan Yılmaz Vural, Erzurumspor’un 10 maç içerisinde 6 maçtan galip ayrılmazsa başının belaya gireceğini ifade ederek "Erzurumsporumuz şuanda bir sıkıntı içerisinde çünkü ligin bitmesinde az bir zaman kaldı. Öyle bir duruma geldi ki 30 maçta 6 maç kazandı. Şimdi 10 maçta 6 maç kazanmazsa başı belaya girecek. Bize soruyorlar 10 maçta kaç puan diye ben 30 puan diyorum. Çünkü Erzurumspor herkese karşı kazanabilir. Sahada 30 puan alacak bir uygulama yapmanız lazım. Rakipten daha fazla koşup, daha disiplinli olmamız lazım, doğru taktikler vermemiz lazım diye düşünüyorum. Buraya geleli daha 2-3 gün oldu. Bu 3 günde takımın içine girince farklı yorumlayabiliyorsunuz. Maalesef taraftarsız, futbol onlarsız oynanmıyor. İyi yapınca bravo kötü yapınca tepki bekliyorsunuz. Taraftar gücü olmadan olmuyor. Ben Erzurumspor taraftarının fiziksel olarak olmasa da zihinsel olarak orada olduklarını biliyorum. Takip ediyorum bize güveniyorlar. Burada olmak gerçekten keyif verici kendimi 3 yıldır buradaymışım gibi hissediyorum” dedi.

"REAL MADRID GELSE KAZANMAMIZ LAZIM"

Hafta sonu değil Konyaspor Real Madrid bile gelse hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydeden Vural, "Konyaspor değil Real Madrid gelse yenmemiz lazım kim gelirse gelsin. Türkiye’de rakiplerin güç olarak hiç birinin diğerlerinden farkı yok, Ankaragücü Galatasaray’ı yeniyor peşine Gençlerbirliği Fenerbahçe’yi yenebiliyor. Sonuç olarak sonuncunun birinciyi yendiği bir lig oynanıyor. Her rakip ciddi. Bir ekip 30 puanlarda düşmeye oynuyor bir sürüsü ise 40’lı puanlarda oynuyor. Boşta takım yok gibi. 40’larda olanlar rahatlar. Onların hedefi maç kazanıp para kazanmak olur. Biz de 27 puanla bir takımız bizim altımıza almamız gereken takımlar 30 puanlarda ki takımlar. Bizim dezavantajımız son maçımızın bay olması. Yani herkes söylüyorum son maçta berabere kalan takımlar ligde kalırsa onlar berabere kalır biz sadece bakarız yapacak bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"ERZURUMSPOR BENİM NEDEN 30. TAKIMIM, TÜRKİYE BUNU SORGULAMALI"

Erzurumspor’un 30. takımı olduğunu hatırlatan Vural, kabahatin kendisinde mi yoksa sistemde mi olduğunun sorgulanması gerektiğini vurgulayarak “ Ben bir dönem bir takıma gitmesem belki daha büyük takımlara giderdim. Ama kıramıyoruz arıyorlar gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde başarılı oluyoruz. Ama bu lig başka bir lig Türkiye liglerinin arasında 10 misli farklar vardır. Yukarıda bütçe 150 milyondur bir aşağısında 10 milyon en aşağıda 1.5 milyondur. Çok büyük ekonomik ve fiziksel farklar oluyor. Biz isteriz tabi bu ligde olmayı. Buranın her şeyi farklı. Erzurum benim 30. takımım Türkiye kendini sorgulamalı. Ya bu adam 30 takım değiştirmiş neler oluyor kabahat bu adamda mı yoksa sistemde mi diye. Ben bu kadar takım değiştirmek istediğimden değişmedim ki sonuçta. Herkes olanı değerlendiriyor. Kimse sebebini araştırmıyor" dedi.

"MİLLİ TAKIMIN ÇIKIŞININ SEBEBİ TAMAMEN EĞİTİM"

Milli takımın son dönemde ki yükselişinin sebebinin Avrupa eğitimi ve disiplini olduğunu belirten Vural, "Milli takımın şu son zamanlarda ki çıkışı tamamen Avrupa kültürü ile eğitilmiş onların antrenman bilimi ile eğitilmiş, onların insan kültürüyle yetişmiş olmasıdır. Bizim Burak yerden kalkmazdı, şimdi yere düşmüyor. Bizim Burak her maç 5-10 kez ofsayta düşüyordu şimdi düşmüyor. Burak şimdi yaşına rağmen 90 dakikayı diri bitiriyor. Oyuncular oyun disiplininden çıkmıyor. Antrenörün verdiği talimatların dışına çıkmaya çalışmıyorlar. Dolayısıyla milli takım çok çok iyi oynamamasına rağmen bu disiplinli oyunun karşılığını alıyor. Azda olsa girdiği pozisyonları gole çevirip rakibe çok fazla pozisyon vermiyor. Zaman zaman oyun içerisinde yeniden Türkleşmeye başlıyor. 3-0 ileride rehavet 2-0 geride ciddiyet. Letonya rehavet Hollanda ciddiyet. Bırakın bunları oyun içerisinde bile farklar var. Bu iş duyguyla yapılacak iş değil. Almanların dediği gibi herkes oynar sonunda Almanlar kazanır. Adamlar 2-0 geride oldukları maçta bile 90. dakikada duygularıyla hareket etmiyor bizimde bunu yapmamız gerekir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş transfer haberleri - Larin gidiyor, Kenan geliyor!
FUTBOLKenan Karaman geliyor!
Galatasaray transfer haberleri - Coulibaly için Galatasaray da devrede
FUTBOLGalatasaray da devrede!
Burak Yılmaz ve Yusuf'tan çok çarpıcı açıklamalar - Spor Haberleri
FUTBOL"Çok üzüldük"
Lucas Torreira: Boca'da oynamak için ölüyorum
FUTBOL"Boca'da oynamak için ölüyorum"
Son Dakika Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması: "Galatasaray'ın itirazı..." - FB haberleri
FUTBOL"Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim"
İHMAL | A Milli Takım'da göz göre göre ihmal! Koronavirüs böyle bulaştı
FUTBOLGöz göre göre ihmal!
Son dakika! Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!
FUTBOLBeşiktaş'ta Aboubakar şoku!
Szalai rekor bedelle transfer olabilir
FUTBOLSzalai bombası!
Beşiktaş'a milli ara yaramadı
FUTBOLMilli ara hep yara!
Son dakika! Fenerbahçe'den 1959 öncesi açıklaması - Metin Sipahioğlu: TFF'ye daha önce bir başvuru yok
FUTBOL"TFF'ye daha önce bir başvuru yok"