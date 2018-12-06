Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sahasında TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ”Takım olarak her hafta üstüne koyarak ilerliyoruz. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekküre derim. İyi oynadık ama kazanamadık. Güzel bir akşamı geride bıraktık, inşallah üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek’te ayın 17’sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir” diye konuştu.

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