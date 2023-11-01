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        Haberler Spor Futbol Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki ilk maçını galip tamamladı - Futbol Haberleri

        Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki ilk maçını galip tamamladı

        Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki çıktığı ilk maçta Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek ilk maçını galip tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:01
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        Yılmaz Vural'dan kupada iddialı başlangıç
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        Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

        Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

        Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.

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