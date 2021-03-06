Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Boli, Yalçın Kılınç (Dk. 46 Coureur),Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Hamroun),Djedje, Guido Koçer (Dk. 46 Caner Arıcı),Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Gökhan Alsan),Burak Çalık (Dk. 60 İlyas Kubilay Yavuz),Nadir Çiftçi
AdanaDemirspor: Zubas, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Dk. 71 Traore),Hasan Kılıç (Dk. 88 Semih Güler),Pa Dibba (Dk. 88 Mehmet Akyüz),Sedat Şahintürk (Dk. 71 Süleyman Koç),Ezeh (Dk. 61 Emircan Altıntaş)
Goller: Dk. 12 Pa Dibba, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+2 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor),Dk. 56 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
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