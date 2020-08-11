DHA

Manavgat'ta vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere ilçeden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından davul zurna eşliğinde uğurlandı.

DHA'nın haberine göre, uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Uğurlama sırasında, yetkililerin defalarca yaptığı uyarılara rağmen koronavirüs tehdidi nedeniyle vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Bazı gençler askere gidecek arkadaşlarını tehlikeli olmasına rağmen havaya atarak otobüse bindirdi.

Manavgat otogarındaki görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda, askere gidecek gençlere hayırlı teskere dilekleri iletilirken, koronavirüs nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uymaması eleştirildi.

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