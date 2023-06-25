Yine hayvana eziyet! Koyunu döverek bayılttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Yine hayvana eziyet! Koyunu döverek bayılttı
ABONE OL

Koyucu bayıltana kadar döven kasap çıktı!

Hayvana eziyet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Adana'da kasap olduğu öğrenilen kişi, sokak ortasında bir koyunu döverek bayılttı. Gözaltına alınan Hasan A. serbest bırakıldı

Yine hayvana eziyet! Koyunu döverek bayılttı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da bir koyunu sokak ortasında darp edip, bayıltan Hasan A. (29) polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kasap olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken yorulsun diye itip kaktım” dediği öğrenildi.

Hasan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Haziran'da bir kişi, sürükleyerek götürmeye çalıştığı koyunu bayılana kadar darp etti.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, mahallede 200'den fazla kişi ile görüşerek şüphelinin kasaplık yapan Hasan A. olduğunu tespit etti.

KOYUN KESERKEN YAKALANDI

Polis, şüpheliyi Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bir koyunu kestiği sırada yakaladı. ‘Hayvana işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına alınan Hasan A., emniyete götürüldü. İfadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken 'yorulsun' diye itip kaktım” dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEVA Partisi'nden 'birleşme modeli' açıklaması - Haberler
GÜNDEM DEVA Partisi'nden 'birleşme modeli' açıklaması
Vatandaşlık maaşı başvuru ne zaman? 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, başvuruları başladı mı, şartları ne?
GÜNDEM Dar gelirlilere vatandaşlık maaşı gündemde!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! LGS sınavına giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi
GÜNDEM LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ...
Bayram temizliği feci bitti!
GÜNDEM Bayram temizliği feci bitti!
Son dakika: İETT şoförü meslektaşına baltayla saldırdı!
GÜNDEM İETT şoförü meslektaşına baltayla saldırdı!
Töre cinayetlerinin sembolü olan Güldünya Tören nasıl öldürüldü? Tecavüze uğradı, kardeşi öldürdü! Töre cinayetinin simgesi haline geldi
GÜNDEM Töre cinayetlerinin sembolü olan Güldünya Tören nasıl ...
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ Haziran 2023: Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemesi yattı mı?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme takvimi
Kara yollarında son durum nedir? - Haberer
GÜNDEM Kara yollarında son durum nedir?
Yüksek kesimlere atılan çöpler sağanakta denize sürüklendi!
GÜNDEM Yüksek kesimlere atılan çöpler sağanakta denize ...
Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede tam puan aldı
GÜNDEM Depremden sonra sığındığı anaokulunda LGS'ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.