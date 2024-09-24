Yine kadın cinayeti! Eş katiline hastanede kelepçe! Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya'da bir cani, boşanma aşamasındaki karısını araçta silahla vurdu. Saldırgan daha sonra eşini hastaneye götürdü. Ağır yaralanan R.K. adlı kadın hayatını kaybederken katil zanlısı acil serviste gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:16 facebook

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