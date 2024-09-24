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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti! Eş katiline hastanede kelepçe! | Son dakika haberleri

        Yine kadın cinayeti! Eş katiline hastanede kelepçe!

        Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya'da bir cani, boşanma aşamasındaki karısını araçta silahla vurdu. Saldırgan daha sonra eşini hastaneye götürdü. Ağır yaralanan R.K. adlı kadın hayatını kaybederken katil zanlısı acil serviste gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:16
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        Eş katiline hastanede kelepçe!
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        Malatya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre N.K. (37) ile boşanma aşamasında olduğu eşi R.K arasında otomobil içerisinde çıkan tartışmada, R.K. tabancayla karısına ateş etti.

        ACİL SERVİSTE GÖZALTI

        Göğsünden yaralanan N.K'yı eşi R.K, otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

        Polis ekipleri şüpheli R.K'yi acil serviste gözaltına alırken, otomobilde tabanca bulundu. Ağır yaralı N.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Malatya
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