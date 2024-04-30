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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti! Son kurban Hivda oldu

        Yine kadın cinayeti! Son kurban Hivda oldu

        İstanbul'da boşanma aşamasında olan Hivda T. adlı kadın, eşi Mehmet T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıkan eşine apartman içinde saldıran zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı

        Giriş: 30.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:38
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        Yine kadın cinayeti! Son kurban Hivda oldu
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        Kan donduran olay Sultanbeyli'de bugün öğle saatlerinden sonra yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre anlaşmazlık üzerine eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Hivda T. adlı kadın, bugün evden çıkarken, kendisini bekleyen eşi Mehmet T. tarafından apartman boşluğuna götürüldü.

        ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE KOŞTULAR

        Çıkan tartışmada, Hivda T., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        Defalarca bıçaklanan Hivda T., hayatını kaybetti. Çığlık sesi üzerine olay hemen polise bildirildi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet T.’yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

        Fotoğraf: iStock

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