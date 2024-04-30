Yine kadın cinayeti! Son kurban Hivda oldu

Yine kadın cinayeti! Son kurban Hivda oldu

Yine kadın cinayeti! Son kurban Hivda oldu İstanbul'da boşanma aşamasında olan Hivda T. adlı kadın, eşi Mehmet T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıkan eşine apartman içinde saldıran zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı

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