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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine sağlıkta şiddet! Doktor acil servise alındı

        Ordu’da doktora darp Kadın doğum uzmanı acil servise alındı

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez de Ordu'da kadın doğum uzmanı, bir hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanenin güvenlik görevlileri saldırganı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:16
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        Yine sağlıkta şiddet! Doktor acil servise alındı
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        Ordu’nun Fatsa ilçesinde devlet hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı, bir hasta yakını tarafından darp edildi. Doktor acil servise kaldırılırken, doktorlar ise protesto etmek için iş bıraktı.

        Olay Fatsa Devlet Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, Ü.A. isimli bir hasta yakını tarafından hastanenin acil servisinde darp edildi. Doktor hastanenin acil servisinde kontrol altına alınırken, hastanenin güvenlik görevlileri şahsı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

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        Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

        Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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