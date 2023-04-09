Yinon Muallem, CRRde konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Yinon Muallem, CRRde konser verdi: İstanbul'da enteresan hikâyelerim oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Yinon Muallem, CRRde konser verdi

İsrailli besteci ve udi Yinon Muallem, 'İstanbul - Tel Aviv' başlıklı konseriyle Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Muallem'e Mor Karbasi eşlik etti

Yinon Muallem, CRRde konser verdi: İstanbul'da enteresan hikâyelerim oldu - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İsrailli besteci ve udi Yinon Muallem, 'İstanbul - Tel Aviv' başlıklı konseriyle Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Yaşadığı iki şehre dair anılardan ilham alarak yaptığı besteleri müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçıya ladino şarkıcısı ve söz yazarı Mor Karbasi eşlik etti.

Konser öncesi çok heyecanlı olduğunu aktaran Yinon Muallem, uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan İsveç'e taşındıktan sonra ilk kez konser için geldiğini söyledi.

Yinon Muallem
Yinon Muallem

Yinon Muallem, Türk müzisyenlerle yeniden sahnede bulunacağı için çok mutlu olduğuna dikkati çekerek, "2002'den 2021'e kadar İstanbul'daydım. Çok şeyler yaşadım. Burada evlendim, çok enteresan hikâyelerim oldu. 11 albümümü de İstanbul'da yaptım. Bu akşam benim repertuvarımdan İstanbul ve Tel Aviv'de yaşadığım zamanlardaki hislerimi çalacağım. Tabii ki Mor Karbasi'nin de repertuvarı olacak" dedi.

"İSTANBUL'DA DUYDUĞUM İLK SES BOĞAZ'IN, MARTILARIN VE EZANIN SESİYDİ"

Türkiye ve İsrail'de çok sayıda konser verdiğini vurgulayan Yinon Muallem, sözlerini şöyle sürdürdü: Benim en sevdiğim bu iki kültür arasında projeler yapmak, iki kültürün müzisyenlerini aynı sahneye çıkarmak. Bu, benim için çok büyük mutluluktur. Ben müzik okulunda müzik öğrenmedim. Kendi kendime öğrendim ve öğrettim. Benim müziğim de buradan ortaya çıktı. Kimse bana kompozisyonu öğretmedi. Hissederek öğrendim. İstanbul'a ilk geldiğimde birçok şeyden etkilendim. İstanbul'da duyduğum ilk ses Boğaz'ın, martıların ve ezanın sesiydi... İstanbul, bana müziğim için çok fazla malzeme verdi. İstanbul'da Osmanlı müziği, Roman müziği, Halk müziği ve Sufi müzik gibi her şeyi dinledim ve yaşadım.

Yinon Muallem, İstanbul'un her zaman çok özel bir müzik piyasasının olduğuna işaret ederek, İstanbul'da çok iyi müzisyenlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Şarkıcı ve söz yazarı Mor Karbasi de İstanbul'da bulunmaktan ve Türk müzikseverlerle buluşacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mor Karbasi, artık konuşulmayan ladino diliyle şarkılar söyleyeceğini ifade ederek, "İnsanlar ne söylediğimi anlamaya çalışıyorlar. Bence kültür arasında da bir yakınlık var. Türkiye'den çok sayıda başarılı sanatçıyı tanıyorum. Mehtap Demir ve Mümin Sesler'i çok beğeniyorum. Benim yaptığım müzik 15'inci yüzyılda İspanya'da yaşayan Yahudilere dayanıyor. Yinon ile 10 yıl önce Kudüs'te konser vermiştik. Çok büyüleyici bir konserdi. Yinon'un müziğini çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

Mor Karbasi
Mor Karbasi

Konserde ayrıca Saman Alias klarneti, Baran Say kontrabası, Volkan İncüvez gitarı ve neyi, İsmail Altunbaş da vurmalı çalgılarıyla sahne aldı.

Mor Karbasi'nin 'Shecharhoret' adıyla bilinen ve Yinon Muallem'in 'Sevdiceğim' adıyla yeniden düzenlediği eseri ise Türk şarkıcı ChanCe (Şansın Tüzün) seslendirdi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antonio Lizana, CRR'de konser verdi - Magazin haberleri
MÜZİK CRR'de konser verdi
Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı' - Magazin haberleri
MÜZİK Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı'
CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı - Magazin haberleri
MÜZİK CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı
Dünyaca ünlü grup 'I Musici'den Ankara'da konser - Magazin haberleri
MÜZİK Dünyaca ünlü gruptan konser
Edis turnelere başlıyor - Magazin haberleri
MÜZİK Edis turnelere başlıyor
Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli - Magazin haberleri
MÜZİK Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli
Emre Aydın'dan yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİK Emre Aydın'dan yeni şarkı
Bahadır Tatlıöz'den 'Bedende Ruh Yokken' - Magazin haberleri
MÜZİK 'Bedende Ruh Yokken' yayında
Talha Karcı ile Didem Ruhi evlendi - Magazin haberleri
MÜZİK Oyuncu çift evlendi
Fazıl Say, 5 Nisan'da konser verecek - Magazin haberleri
MÜZİK Fazıl Say, 5 Nisan'da konser verecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.