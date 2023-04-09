Yinon Muallem, CRRde konser verdi

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

İsrailli besteci ve udi Yinon Muallem, 'İstanbul - Tel Aviv' başlıklı konseriyle Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Yaşadığı iki şehre dair anılardan ilham alarak yaptığı besteleri müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçıya ladino şarkıcısı ve söz yazarı Mor Karbasi eşlik etti.

Konser öncesi çok heyecanlı olduğunu aktaran Yinon Muallem, uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan İsveç'e taşındıktan sonra ilk kez konser için geldiğini söyledi.

Yinon Muallem

Yinon Muallem, Türk müzisyenlerle yeniden sahnede bulunacağı için çok mutlu olduğuna dikkati çekerek, "2002'den 2021'e kadar İstanbul'daydım. Çok şeyler yaşadım. Burada evlendim, çok enteresan hikâyelerim oldu. 11 albümümü de İstanbul'da yaptım. Bu akşam benim repertuvarımdan İstanbul ve Tel Aviv'de yaşadığım zamanlardaki hislerimi çalacağım. Tabii ki Mor Karbasi'nin de repertuvarı olacak" dedi.

"İSTANBUL'DA DUYDUĞUM İLK SES BOĞAZ'IN, MARTILARIN VE EZANIN SESİYDİ"

Türkiye ve İsrail'de çok sayıda konser verdiğini vurgulayan Yinon Muallem, sözlerini şöyle sürdürdü: Benim en sevdiğim bu iki kültür arasında projeler yapmak, iki kültürün müzisyenlerini aynı sahneye çıkarmak. Bu, benim için çok büyük mutluluktur. Ben müzik okulunda müzik öğrenmedim. Kendi kendime öğrendim ve öğrettim. Benim müziğim de buradan ortaya çıktı. Kimse bana kompozisyonu öğretmedi. Hissederek öğrendim. İstanbul'a ilk geldiğimde birçok şeyden etkilendim. İstanbul'da duyduğum ilk ses Boğaz'ın, martıların ve ezanın sesiydi... İstanbul, bana müziğim için çok fazla malzeme verdi. İstanbul'da Osmanlı müziği, Roman müziği, Halk müziği ve Sufi müzik gibi her şeyi dinledim ve yaşadım.

Yinon Muallem, İstanbul'un her zaman çok özel bir müzik piyasasının olduğuna işaret ederek, İstanbul'da çok iyi müzisyenlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Şarkıcı ve söz yazarı Mor Karbasi de İstanbul'da bulunmaktan ve Türk müzikseverlerle buluşacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mor Karbasi, artık konuşulmayan ladino diliyle şarkılar söyleyeceğini ifade ederek, "İnsanlar ne söylediğimi anlamaya çalışıyorlar. Bence kültür arasında da bir yakınlık var. Türkiye'den çok sayıda başarılı sanatçıyı tanıyorum. Mehtap Demir ve Mümin Sesler'i çok beğeniyorum. Benim yaptığım müzik 15'inci yüzyılda İspanya'da yaşayan Yahudilere dayanıyor. Yinon ile 10 yıl önce Kudüs'te konser vermiştik. Çok büyüleyici bir konserdi. Yinon'un müziğini çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

Mor Karbasi

Konserde ayrıca Saman Alias klarneti, Baran Say kontrabası, Volkan İncüvez gitarı ve neyi, İsmail Altunbaş da vurmalı çalgılarıyla sahne aldı.

Mor Karbasi'nin 'Shecharhoret' adıyla bilinen ve Yinon Muallem'in 'Sevdiceğim' adıyla yeniden düzenlediği eseri ise Türk şarkıcı ChanCe (Şansın Tüzün) seslendirdi.