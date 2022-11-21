'Yitik Coriolanus' Per Sahne Kadıköy’de

İskoç tiyatrosunun yükselen yıldızlarından David Leddy’nin “Yitik Coriolanus” adlı oyunu, kara komedi yorumuyla ilk kez Türkiye’de. Ahsen Gül Ever’in hayat verdiği Yitik Coriolanus, terör ve silah ticareti sarmalında; sevgisizlik, tutku, korku ve utancın kıyılarına çarpa çarpa eriyen bir ruhun hikayesi olarak, izleyicisi ile buluşacak.

28 Kasım’da Par Sahne Kadıköy’de, 13 Aralık’ta ise Cevahir Besa’da sahnelenecek oyun ilk kez Nisan 2017’de Glasgow’da Tron Theatre’da sahnelendi ve Scottish Arts Club Theatre Award ile The Stage Edinburgh Award ödüllerine layık görüldü.

Oyun öyküsü şöyle: Üç yakınının ölümüyle sarsılan Chris, hapishanede yargılanmayı beklemektedir ve oyun oynayarak benliğindeki parçalanmanın üstesinden gelmeye çalışır. Tıpkı Shakespeare’in Coriolanus’u gibi savaş, hırs ve kibir abidesi olan Chris, kendi hayatının parodisini yapar. Arenaya çıkıp yaralarını ifşa eder.