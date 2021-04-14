İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı kısmi kapanma tedbirleri yayınlandı. Genelgeye göre Ramazan ayı boyunca koronavirüs bulaş hızını düşürmek adına pek çok salgın tedbiri sıkılaştırılacak. Covid-419 salgını nedeniyle aylarca kapalı kalan ve Mart ayında hizmete açılan kafeler ve restoranlar yeniden kapatılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kafeler ve restoranların kapalı olacağı Nisan ve Mayıs ayı için çalışanlara destek ödemesi yapılacağını duyurdu. İşte yiyecek içecek sekötür çalışanları pirim ödemesi hakkında bilgiler

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: "YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA PİRİM DESTEĞİ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kafe ve restoranların Ramazan sonuna kadar kapalı kalması kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik olan destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız” dedi.

Bakan Selçuk, Ramazanın içinde bulunduğu Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜ DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Buna göre; Mart ayında çalışması olanlardan, Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak. Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.