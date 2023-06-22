SUSHİ

Yengeç etli sipariş ettiğiniz sushiler aslında gerçek yengeç balığı değiller. Kırımızı ve beyaz şeye benzeyen yengeç taklidi bu yiyecek aslında balıktan yapılan bir hamurdur. Diğer bir adı surimidir. Sushi başlangıçta balıkları muhafaza etmek için kullanılıyordu. Balıklar pirinç içerisinde saklanırdı.