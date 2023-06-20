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Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanız aslında bozulmamıştı...

Genellikle sıkılıkla tükettiğimiz yiyeceklerin nasıl üretildiğine dair bilgimiz az oluyor. Süpermarketlerde satılan birçok yiyeceği tüketiyor olsak da üretim aşamaları farklı olabiliyor veya tüketirken yanlış kullanıp israf yapabiliyoruz. İşte, yiyecekler hakkında bilmeniz gereken birkaç acı gerçek...

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  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    YUMURTA

    Yumurtanızı bayatlayıp bayatlamadığını kontrol etmek için bir kase içine su doldurarak yumurtayı koyun. Eğer yumurta hızla dibe inerse tazedir, yüzerse bozulmuştur.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    İSTİDİRYE VE ISTAKOZ 

    İstiridye ve ıstakoz gibi günümüzde pahalı satılan deniz ürünleri, eskiden fakir yiyeceği olarak tüketiliyordu. Sahilde yaşayan insanlar deniz kıyılarında bulabildiği yiyeceklerle besleniyordu.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    SUSHİ

    Yengeç etli sipariş ettiğiniz sushiler aslında gerçek yengeç balığı değiller. Kırımızı ve beyaz şeye benzeyen yengeç taklidi bu yiyecek aslında balıktan yapılan bir hamurdur. Diğer bir adı surimidir. Sushi başlangıçta balıkları muhafaza etmek için kullanılıyordu. Balıklar pirinç içerisinde saklanırdı.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    MAC AND CHEESE

    Mac and cheese 18. yüzyılda ABD'de süslü bir yemek olarak satılıyordu. Makarna yalnızca İtalya'dan geliyordu ve bu nedenle oldukça pahalıydı. Sadece zenginler bir tabak mac and cheese yiyordu.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    WASABİ

    Yediğiniz wasabi aslında gerçek değil. Gerçek wasabi oldukça pahalı bir yaban turbundan elde edilir. Restoranlardaki ise hardal ve yeşil gıda boyasının karışımı veya bir kimyasal wasabidir.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    SOĞAN

    Soğan keserken gözleriniz çok yanıyorsa kesmeden önce soğanı buzdolabına koymayı deneyin. Soğanın içerisindeki kimyasallar donacaktır. Diğer bir yöntem ise soğanı soğuk suda yıkamak. 
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    BEYAZ ÇİKOLATA

    Beyaz çikolata aslında bir çikolata değildir. Herhangi bir kakao tozu içermez içerisinde sadece şeker, tatlandırıcı ve kakao yağı bulunur.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    BAL

    Bal muhtemelen bozulmayan tek gıdadır. İçeriden hava almayacak şekilde düzgün muhafaza edilirse, binlerce yıl dayanabilir.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    DOMATES

    Marketlerde satılan domatesler, pazarlardakine göre daha az lezzetlidir. Henüz olgunlaşmadan topanırlar ve taşıma kaplarında veya mağazlarda olgunlaşmaya devam ederler. Domatesleri daha lezzetli tutmak için buzdolabında saklamalısınız.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    AVOKADO

    Avokado ağaçta olgunlaşamaz. Toplandıktan sonra olgunlaşmaya başlarlar. Bunun nedeni, toplandıktan sonra meyvenin kendisi tarafından üretilen etilen patlaması yaşamasıdır.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    ÇİKOLATA

    Çikolatayı buzdolabına koyduktan sonra dış kısmında beyaz lekeler oluşabilir. Bu bozulduğu anlamına gelmez hala tüketilebilir durumdadır. Beyaz lekeler çikolatanın içerisinde bulunan yağların yüzeye çıkarak donmasıdır. Yani gözüken beyazlık sadece yağdır.
  • Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız acı gerçekler! Çikolatanın üzerindeki aslında...

    PİRİNÇ

    Siyah pirinç ve beyaz pirinç aynı üründür. Pirinç başta siyahtır daha sonra öğütülerek bir kısmı çıkarılır ve beyaz renge dönüşür. Beyaz pirinç böylece daha uzun saklanır ancak besin değeri de azalır.

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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