Yiyeceklere dair daha önce duymadığınız 10 bilgi
Bazı yiyecekler dünyada ortak olarak tüketiliyor ve sağlıklı olsun veya olmasın, onlar hakkında asla tahmin edemeyeceğiniz ilginç hikâyelere sahipler. İşte, her gün tükettiğimiz yiyeceklere dair ilginç bilgiler...
Her dört fındıktan biri Nutella'ya gidiyor.
Nutella o kadar popüler ki, tüm fındıkların yüzde 25'i bir kavanoza giriyor!
Bu kadar yüksek talep gördüğü için, bazı üniversiteler küresel kıtlığı ortadan kaldırmak adına fındıkları laboratuvarlarda yetiştirmeye çalışıyor.
Peynir, dünyada en çok çalınan besindir.
Aslında o kadar çok çalındı ki kendi yüzdesi var! Dünyada üretilen tüm peynirlerin yaklaşık yüzde 4'ü çalınıyor.
Beyaz çikolata çikolata değildir.
Adı aldatıcıdır çünkü beyaz çikolatada normal çikolatanın hiçbir bileşeni yoktur. Gerçekte sadece şeker, süt, vanilya, lesitin ve kakao yağı karışımından oluşur.
Ketçap eskiden ilaç olarak kullanılıyordu.
1800'lerin başlarında, insanlar domateslerin tıbbi nitelikleri olduğuna inanıyorlardı. Bir doktor ishali ve hazımsızlığı tedavi edebileceğini iddia etti, bu yüzden daha sonra hap haline gelen bir tür domates ketçapının tarifini yaptı ve tarif zamanla popülerleşti.
Bir fast-food hamburgerinde, 100 farklı ineğin eti olabilir.
Kulağa çılgınca bir miktar gibi gelebilir, ancak hem fast food mekânlarında hem de marketlerde hamburger yapmak için kullanılan kıyma, bir kas dokusu koleksiyonundan yapılır.
McDonald's her yıl 2,5 milyar hamburger satıyor.
Bu, saniyede 75 McDonald's hamburgeri, bir günde ise 6,5 milyon hamburger demek.
Şişelenmiş su üzerindeki son kullanma tarihlerinin su ile ilgisi yoktur.
Suyun son kullanma tarihi geçmez ama içinde bulunduğu şişenin ömrü dolabilir. Plastik şişeler sonunda suya kimyasallar sızdırmaya başlayacaktır. Suyun içilmesi zararlı hale getirmez, ancak tadının daha az taze olmasına neden olur.
Bazı insanlar fıstık ezmesinden korkar.
Fıstık ezmesinin damağınıza yapışması kesinlikle can sıkıcıdır, ancak bunun olacağına dair irrasyonel bir korkuya sahip olmak bambaşka bir boyuttur. Arachibutyrophobia; fıstık ezmesinin damağınıza yapışması korkusudur!
Margherita pizza, adını bir kraliçeden almıştır.
Kral Umberto I ve Kraliçe Margherita, Napoli'yi ziyaret ettiklerinde, süslü yemeklerinde bir değişiklik istedi ve o zamanlar fakirlerin yemeği olan pizzadan yediler. Kraliçe mozzarella pizzasını o kadar çok sevdi ki pizzaya onun adı verildi.