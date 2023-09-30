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        Haberler Yaşam Yiyeceklerin bozulduğu nasıl anlaşılır? Suyun üzerinde kalıyorsa tüketmeyin!

        Yiyeceklerin bozulduğu nasıl anlaşılır? Bu yiyecek suyun üzerinde kalıyorsa tüketmeyin

        Bazı yiyecekler son kullanma tarihi geçmese bile doğru koşullarda saklanmadığı için hızlı bozulabilir. Bu yiyeceklerin bozulup bozulmadığından emin olmak sağlık açısından oldukça önemlidir. İşte basit yöntemler uygulayarak yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz ipuçları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:44
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        1

        BALIĞIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Kokusu ağırlaşır, daha kaygan ve yapışkan bir et halini alır.

        2

        ZEYTİNİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Zeytin bozulduğunda kokusunu alamazsınız ve tadı acılaşır.

        3

        PATATESİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Patates bozulduğunda üst kısmı yeşillenir ve filizlenmeye başlar.

        4

        KREMANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Suyun içinde beyaz parçalar halinde krema gözükür ve ekşi kokar.

        5

        MANTARIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Mantar bozulduğunda sulanmaya ve yumuşamaya başlar.

        6

        SARIMSAĞIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Sarımsak bozulduğunda rengi sararır ve dokusu sünger gibi olur.

        7

        ÇİĞ ETİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Çiğ et bozulduğunda daha yapışkan bir dokuya sahip olur. Rengi koyulaşır ve kötü bir koku açığa çıkar.

        8

        YOĞURDUN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Normale göre yoğurt daha hızlı ve daha fazla sulanır. Tadı da daha ekşi olur.

        9

        YUMURTANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Yumurtanın bozulup bozulmadığını suya koyarak anlayabilirsiniz. Yumurta eğer suyun üzerinde yüzüyorsa bozulmuş demektir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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