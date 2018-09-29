Yiyip, içip, geziyor ama... Aslında hiç de göründüğü gibi değilmiş!

Aleisha Macaulay adlı genç kadın, dünyayı geziyor, üzerine de para kazanıyor. ilginç yerlerde çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Ama, genç kadın bu özenilen hayatın hiç de kolay olmadığını söylüyor