YKS tercihleri için geri sayım başladı. YKS sonucu, taban puanları ve başarı sıralamarına göre tercihleri yapacak adaylar, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla girilebilecek 2 ve 4 yıllık üniversiteleri mercek altına aldı. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Peki, "YKS 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim?" İşte YKS 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve başarı sıralamaları...