Müzzemmil Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

Üniversite sınavı Haziran ayında düzenlenecek. Öğrenciler hangi okulda sınava gireceğini merak ediyor. Uzmanlar adayların sınav günü sorun yaşamamaları için YKS'den önce sınava girecekleri okulu görmelerini öneriyor. ÖSYM, YKS sınav giriş yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklayacak.

YKS 2021 NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),27 Haziran 2021 (Pazar),günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.