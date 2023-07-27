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        Haberler Gündem YKS 2023 tercihleri başladı! YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte tercih ekranı

        Tercihler başladı! YKS tercihleri nasıl yapılır, tercih tarihleri ne?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 - 18 Haziran tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenmişti. YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasıyla tercih işlemlerine çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre tercihler 27 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşte 2023 YKS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 08:44
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        YKS tercihleri bugün itibarıyla açılan tercih sayfası üzerinden gerçekleşecek. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar puanlarına göre YKS tercih robotu ile üniversitelere başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM kılavuzuna göre; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek? İşte YKS tercihleri hakkında güncel bilgiler...

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        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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        YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

        YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

        Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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